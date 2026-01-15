Gilardino avverte: “Non esiste il tabù Arena. Mercato? Non parlo di ipotesi”

Giro di boa e voglia di fare punti e gol preziosi nel proprio stadio, l'ex Genoa traccia la strada per domani

Dove tutto è incominciato, il Pisa ritrova l'Atalanta come avversaria, squadra con cui ha trovato i suoi primi punti della stagione nel girone d'andata con una super partita in Lombardia. Nonostante l'umore degli uomini di Gilardino sia totalmente opposto a quella serata di agosto, i nerazzurri toscani hanno bisogno di ritrovare la bussola per la corsa alla salvezza. Di questo e tanto altro ne ha parlato il tecnico ex Genoa nell'odierna conferenza stampa.

Le parole di Gilardino alla vigilia di Pisa-Atalanta — GILARDINO TRA MERCATO ED ALLENAMENTI -"Per quanto riguarda i nuovi arrivi, Bozhinov ha svolto ieri la sua prima seduta completa, mentre per Durosinmi si è trattato del secondo allenamento. La scorsa settimana aveva lavorato solo una volta, prima di dover rientrare in Repubblica Ceca. Entrambi stanno bene, mostrano entusiasmo e grande voglia di dare il proprio contributo. Sarà però mia responsabilità gestire con attenzione le valutazioni e il minutaggio da concedere, soprattutto considerando che Durosinmi non scende in campo in una partita ufficiale dalla metà di dicembre. Proprio per questo dovrò essere cauto nelle scelte e nelle dinamiche della gara, cercando il giusto equilibrio senza forzare i tempi".

IL TECNICO SULL'ATALANTA -"Servirà una prestazione di grande personalità, perché di fronte avremo un avversario di altissimo livello. L’Atalanta è una realtà solida e continua, costruita già molto bene durante il mercato estivo, e da anni rappresenta una certezza per quanto riguarda il posizionamento in classifica. Conosciamo bene il valore della squadra guidata da Palladino e la qualità che esprime in ogni reparto. Non voglio però sentire parlare di “tabù Arena”: sarebbe ingiusto e poco rispettoso, sia nei confronti dei tifosi, che non fanno mai mancare il loro sostegno, sia verso i giocatori, che hanno sempre onorato la maglia con impegno e sacrificio. Le prestazioni non sono mai mancate".

I prossimi obiettivi di mercato e gli assenti — JOAO PEDRO? GILARDINO OPTA PER IL NO COMMENT -"Il mercato di gennaio è notoriamente complesso e inserire nuovi elementi all’interno di un gruppo già rodato non è mai un’operazione semplice. Nonostante questo, la società sta compiendo uno sforzo importante per individuare profili in grado di integrarsi subito nel contesto della squadra. Preferisco concentrarmi esclusivamente sulle situazioni reali e concrete, evitando di parlare di ipotesi. Posso però dire che il club è estremamente attento alle dinamiche di mercato e sta lavorando con grande intensità. Un aspetto che considero molto positivo è il confronto continuo e quotidiano tra me e la dirigenza: l’allineamento è costante e rappresenta una base solida su cui costruire le scelte future".

GLI ASSENTI -"Abbiamo fuori: Albiol, Lusuardi, Denoon, Cuadrado, Lusuardi, Stengs e Akinsanmiro. Per Juan non ho tempi precisi per il suo rientro. Deve tornare a fare lavori di corsa e con la palla poi valuteremo il da farsi. In porta non ci sarà Semper ma Scuffet”.