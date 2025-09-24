Dopo il Napoli c'è il Torino per i nerazzurri che sono ancora alla ricerca del primo successo da quando è iniziata la stagione

Michele Massa 24 settembre - 22:32

Alla vigilia di Pisa-Torino è tornato a parlare Alberto Gilardino. Smaltita la trasferta di Napoli, chiusa con una prestazione di altissimo livello adesso la testa è sul turno di Coppa Italia, dove ci saranno i granata di Baroni. Spazio alle secondo linee, il tecnico ex Genoa è stato chiarissimo ai microfoni della stampa. Tempo di testare chi il campo per ora l'ha visto di meno.

Le parole di Gilardino alla vigilia di Pisa-Torino — LA CARICA DI GILARDINO -"Ci siamo preparati nel modo migliore e ci sarà la possibilità di vedere ragazzi che hanno giocato poco. Mi aspetto di poterli mettere in mostra. C'è voglia di andare a Torino con la giusta mentalità e di fare una partita concreta per cercare di passare il turno. La mia volontà e anche quella della squadra è questa".

SULLA FORMAZIONE -"Ci sarà molto spazio per chi ha fatto meno minutaggio, ma mi aspetto un Torino forte perché sul mercato sono arrivati giocatori importanti e hanno un allenatore molto bravo. Come struttura di squadra sono una squadra forte e con grande individualità tecnica. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto in queste ultime gare, cercando quando avremo la possibilità di proporre per mettere in difficoltà gli avversari".