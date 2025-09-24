derbyderbyderby calcio italiano Gilardino prima di Torino-Pisa: “Vogliamo passare il turno, è la nostra volontà”

COPPA ITALIA

Gilardino prima di Torino-Pisa: “Vogliamo passare il turno, è la nostra volontà”

pisa-roma-alberto-gilardino-dichiarazioni-sky-sport-arena-garibaldi-serie-a
Dopo il Napoli c'è il Torino per i nerazzurri che sono ancora alla ricerca del primo successo da quando è iniziata la stagione
Michele Massa
Michele Massa

Alla vigilia di Pisa-Torino è tornato a parlare Alberto Gilardino. Smaltita la trasferta di Napoli, chiusa con una prestazione di altissimo livello adesso la testa è sul turno di Coppa Italia, dove ci saranno i granata di Baroni. Spazio alle secondo linee, il tecnico ex Genoa è stato chiarissimo ai microfoni della stampa. Tempo di testare chi il campo per ora l'ha visto di meno.

pisa-roma-alberto-gilardino-dichiarazioni-sky-sport-arena-garibaldi-serie-a
Alberto Gilardino, tecnico del Pisa. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le parole di Gilardino alla vigilia di Pisa-Torino

—  

LA CARICA DI GILARDINO -"Ci siamo preparati nel modo migliore e ci sarà la possibilità di vedere ragazzi che hanno giocato poco. Mi aspetto di poterli mettere in mostra. C'è voglia di andare a Torino con la giusta mentalità e di fare una partita concreta per cercare di passare il turno. La mia volontà e anche quella della squadra è questa".

SULLA FORMAZIONE -"Ci sarà molto spazio per chi ha fatto meno minutaggio, ma mi aspetto un Torino forte perché sul mercato sono arrivati giocatori importanti e hanno un allenatore molto bravo. Come struttura di squadra sono una squadra forte e con grande individualità tecnica. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto in queste ultime gare, cercando quando avremo la possibilità di proporre per mettere in difficoltà gli avversari". 

Leggi anche
Milan, quanti francesi in gol in Coppa Italia? Nkunku è solo l’ottavo. La lista completa
Verona-Venezia: l’ombra dell’Arena, il riflesso della Laguna

© RIPRODUZIONE RISERVATA