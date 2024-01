Giovani talenti da tener d’occhio in Serie A: il punto di vista di uno scommettitore

Mettersi in mostra può voler dire migliorare il proprio status quo e finire nel mirino delle grandi società, oltre che delle proprie squadre nazionali.

La stagione di Serie A 2023/24 rappresenta una rampa di lancio per tanti giovani calciatori dalle belle speranze. In un Paese spesso etichettato come restio a far spazio alle novità, poter giocare nel massimo campionato calcistico è un’occasione d’oro.

Andrea Colpani — Partiamo dal Monza, che in Andrea Colpani vede uno dei suoi talenti più vivaci. Formatosi nell’Atalanta, con cui ha segnato ben 17 gol nell’Under 19, è nei Brianzoli dal 2020. Ha progressivamente migliorato il suo rendimento, battendo già a metà stagione corrente il suo record di reti segnate. Listato centrocampista, può giocare da regista, esterno o seconda punta, ricoprendo il ruolo lasciato scoperto da Stefano Sensi.

A 24 anni è nel pieno del suo sviluppo, già suscitando l’interesse di qualche grande. Tutti i suoi gol della stagione 2023/24 sono arrivati in match casalinghi, a partire dalla doppietta che ha steso l’Empoli alla seconda giornata. In partite “accessibili” per il Monza, si rivela spesso una pedina interessante nell’ottiche di scommesse dalle quote relativamente alte.

Joshua Zirkzee — 22 anni, cresciuto nelle giovanili del Feyenoord prima e del Bayern Monaco poi, ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/20, mettendo a segno 4 gol in 9 presenze. In Italia ha militato nel Parma, prima di volare in Belgio con l’Anderlecht, dove ha segnato 16 gol in 38 presenze. Tornato nel Bel Paese fra le fila del Bologna, la stagione 2023/24 è quella della consacrazione. Per quanto non sempre incisivo davanti la porta, è spesso fondamentale negli schemi offensivi di Thiago Motta. È un giocatore fisico, ma che sviluppa anche ottima tecnica e visione di gioco, che concretizza non di rado in giocate che liberano i suoi compagni. Bet365 lo quota nella categoria capocannonieri ma, date anche le ottime prestazioni della squadra in questa stagione, è spesso valutabile anche come marcatore sulla singola partita.

Albert Gudmundsson — Arrivato al Genoa da semi-sconosciuto in Italia, il 26enne islandese si è imposto come uno dei perni della formazione ligure. Attaccante di grande velocità e tecnica, è abile dribblatore e prolifico negli assist, rivelandosi un’opzione perfettamente complementare al compagno Mateo Retegui. Formatosi in Olanda fra PSV e AZ Alkmaar, è al Genoa dall’invero del 2021/22, contribuendo con 11 reti in 36 presenze alla promozione della squadra dalla Serie B. È una delle grandi sorprese della stagione, con probabile quotazione anche nel mercato di Bet365 per il titolo di “Capocannoniere”. Benché sia il più “anziano” di questa speciale rassegna, i miglioramenti visti nelle ultime tre stagione lo mettono di diritto fra i prospetti più interessanti del campionato.

Kenan Yildiz — La Juventus in versione 2023/24 si dimostra fucina di talenti. Kenan Yildiz, calciatore turco appena 18enne, ne rappresenta uno degli elementi di maggior prestigio. Giovane dalla grande personalità, è cresciuto in Germania, dove per dieci anni ha militato nelle giovanili del Bayern Monaco. Approdato da svincolato alla Juventus, ha fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione in corso. Contro il Frosinone è arrivata anche la sua prima rete in Serie A, essenziale nell’economia della partita. Giocatore abile con entrambi i piedi, è una seconda punta che può adattarsi anche ad esterno. Lontano da quelli che potrebbero essere i requisiti per lottare per la classifica cannonieri, è un candidato futuro per il Golden Boy. Il turco contro il Frosinone nella partita del 23 Dicembre aveva fatto intravedere la sua classe e da quel momento non si è più fermato.

Matteo Ruggeri — Chiudiamo questa rassegna con un’altra grande sorpresa della stagione: parliamo di Matteo Ruggeri, 21enne in forza all’Atalanta. Cresciuto nelle giovanili della Dea, nel 2023/24 è riuscito ad imporsi sulla fascia sinistra scavalcando giocatori come Emil Holm, Mitchel Bakker e Hans Hateboer. Terzino fisico e tecnico, ha dimostrato a più riprese di avere anche la conclusione a rete nelle sue corde. In ogni caso, nella stagione corrente ha dimostrato di poter dispendere un buon numero di assist ai compagni. Per quanto non possa, naturalmente, comparire in nessuna delle graduatorie legate ai marcatori, è un talento pregevole da tenere in piena considerazione quando si valuta il gioco della formazione di Gasperini.

Menzioni onorevoli — Fra i giocatori non citati in questo elenco, è bene ricordare talenti del calibro di Nikola Krstovic, attaccante bravo con entrambi i piedi portato in Serie A dal Lecce. Come dimenticare il primo classe 2004 a segnare in Serie A, Samuele Vignato, in forza al Monza. In casa Juventus c’è Andrea Cambiaso, ormai padrone della fascia sinistra. Benché in squadre in difficoltà, Cyril Ngonge e Zito Luvumbo sono altri due giocatori che ogni appassionato di calcio dovrebbe tenere in considerazione, rispettivamente al Verona e al Cagliari. Certo, non si tratta di giocatori del calibro di Vinicius Jr. che ha brillato con una tripletta contro il Barcellona, ma sentiremo sicuramente parlare di loro in futuro anche in orbita nazionale.

