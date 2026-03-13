derbyderbyderby calcio italiano Gudmundsson, casa svaligiata mentre era in campo: “Offro ricompensa per chi ha informazioni”

IL CASO

Gudmundsson, casa svaligiata mentre era in campo: “Offro ricompensa per chi ha informazioni”

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Dopo essere tornato decisivo con la maglia viola, Gudmundsson ha subito perso il sorriso. Il trequartista islandese infatti, al rientro nella sua villa, ha scoperto di essere stato derubato durante la sua assenza. L'appello sui suoi social.
Francesco Di Chio
Francesco Di Chio

Albert Gudmundsson non ha pace. Il calciatore della Fiorentina, che finalmente era riuscito a tornare protagonista con la maglia viola, ha perso il sorriso appena tornato a casa. Al rientro nella sua villa infatti l'islandese l'ha trovata completamente svaligiata. Il trequartista ha fatto sapere che il danno subito è di circa 60 mila euro.

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FIRENZE, ITALIA - 12 MARZO: Albert Gudmundsson dell’ACF Fiorentina reagisce durante la partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Conference League 2025/26 tra ACF Fiorentina e Raków Częstochowa allo Stadio Artemio Franchi il 12 marzo 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

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Furto a casa Gudmundsson

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Mentre Gudmundsson gioiva per il gol vittoria segnato nei minuti di recupero contro il Rakow, nella gara terminata 2-1, i ladri stavano pensando a svuotare la sua villa. Probabilmente i criminali erano a conoscenza che quella fosse l'abitazione dell'islandese, e quasi certamente anche che a fine gara i calciatori non sarebbero tornati a casa ma sarebbero andati in ritiro. E così hanno avuto tutto il tempo a disposizione per svaligiare la villa del numero 10 della Fiorentina.

Tutta la felicità del calciatore per la vittoria in Conference League è terminata l'indomani quando, al rientro dall'allenamento dal Viola Park, si è ritrovato di fronte alla casa semivuota. Non è la prima volta che accade una cosa del genere ad un calciatore della Viola. Nel 2020 infatti, nella stessa situazione si ritrovò Frank Ribery, che rimase particolarmente colpito dall'accaduto nella sua permanenza a Firenze.

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L'appello sui social

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Gudmundsson ha dichiarato che il valore della merce rubata ammonterebbe a circa 60mila euro. Ma il danno ovviamente, non è solo economico. Oltre alla paura che si può innescare in un essere umano dopo aver subito un furto, ed al trauma che ne consegue, c'è anche il valore morale e affettivo degli oggetti rubati. Perciò il calciatore ha lanciato un appello sul suo profilo Instagram cercando informazioni circa i delinquenti.

Oltre a chiedere di essere contattato o di contattare le forze dell'ordine, il trequartista ex Genoa ha anche proposto una ricompensa a chi potrà fornirne. Il messaggio del calciatore: "Hanno rubato cose importanti, oggetti di valore, compresi importanti effetti personali. Verrà offerta una ricompensa per le informazioni che porteranno al recupero degli oggetti rubati".

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