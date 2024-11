Infortunio Bernabé, si profila un lungo stop per il talento del Parma uscito in lacrime nell'ultimo match contro il Genoa.

Questa la nota ufficiale del club gialloblù: "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che, a seguito degli accertamenti strumentali, Adrian Bernabé ha evidenziato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra ". Stando alle prime indiscrezioni, si profila un lungo stop per il classe 2001. Se inizialmente si pensava ad un rientro dopo la sosta per le Nazionali, infatti, gli esami strumentali hanno detto che lo spagnolo resterà fuori per almeno un mese. Ma c'è uno scenario ancora peggio in casa Parma.

Parma, Bernabé torna nel 2025? Le condizioni del centrocampista

La lesione al flessore è di alto grado ed un mese potrebbe non bastare a Bernabé. Non è da escludere infatti che il suo ritorno in campo possa avvenire addirittura nel 2025, allungando i tempi di recupero fino a due mesi. Lo staff medico non correrà rischi ed il primo obiettivo è quello di evitare nuove ricadute. Per questo motivo Bernabé potrebbe rivedersi in campo direttamente a gennaio.