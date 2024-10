Parma, Pecchia: “Esame di maturità contro la Juventus”

Pecchia tra il ritorno a "casa" e la sfida del suo Parma contro la Juventus nel turno infrasettimanale di Serie A. Le parole dell'allenatore ai canali del club.

Gennaro Dimonte 29 ottobre - 15:45

Il Parma aveva sorpreso tutti per la propria intraprendenza e la qualità messa in campo nelle prime giornate di Serie A. Nonostante tutto è arrivato un pareggio, il quarto nelle ultime cinque partite, contro l'Empoli allo stadio Tardini. Solo otto i punti conquistati dai ragazzi di Fabio Pecchia in questo ritorno per certi versi storico nella massima categoria italiana. Turno infrasettimanale che vedrà i crociati giocare contro la Juventus all'Allianz Stadium. Un impegno molto difficile presentato ai canali ufficiali del club dall'allenatore 51enne.

Parma, le parole di Fabio Pecchia in vista della Juventus — Nessuna conferenza ma dichiarazioni ai canali ufficiali del club. L'allenatore del Parma, Fabio Pecchia, ha presentato la sfida contro la Juventus: "Per me è una partita speciale, ho effettuato un percorso in bianconero importante per la mia carriera. Questo è un esame di maturità per una squadra giovane. Affronteremo un top team altrettanto vivace che vuole sempre giocare a calcio, hanno le idee chiare. Andare allo Stadium sarà stimolante per noi, dovremo gestire le nostre emozioni, difenderci con ordine e provare a fare gol. Voglio vedere l'equilibrio e la solidità che abbiamo mostrato negli ultimi match".

"Mi aspetto un avversario che farà grande possesso e sarà spinto dal pubblico. Sia sulle fasce che a centrocampo hanno grandi qualità. In quel reparto siamo molto forti, sappiamo come affrontarli. Ai tifosi chiedo di continuare a tifare e a credere in noi, sono convinto che con la continuità si potranno fare belle cose. Il cambio di Man? Sta avendo un calo fisiologico, ha giocato tanto. Per noi è fondamentale averlo in forma".

Una chiosa sul 4-4 di San Siro tra Inter e Juventus: "Inzaghi ha detto è stata una partita molto bella per i tifosi neutrali, sono d'accordo. Mi è piaciuta di più la determinazione della Juve nel voler raggiungere a tutti i costi il pari nonostante i due gol di scarto. E' nel DNA bianconero”.