Non un lunedì fortunato per i nerazzurri che rischiano di perdere due pedine fondamentali
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L’Inter rischia di arrivare alla finale di Coppa Italia con diverse assenze pesanti. Dopo le preoccupazioni legate alle condizioni di Marcus Thuram, nelle ultime ore cresce anche l’allarme attorno a Hakan Calhanoglu, sempre più vicino a dare forfait per l’atto conclusivo della competizione.
Calhanoglu a rischio, Chivu trema in vista della finaleUna situazione che complica i piani dello staff tecnico nerazzurro in vista di una partita fondamentale della stagione. Il centrocampista turco, punto di riferimento assoluto nella costruzione del gioco dell’Inter, non sarebbe ancora nelle condizioni ideali per garantire una presenza dal primo minuto e le sue possibilità di recupero appaiono in diminuzione.
🇹🇷🕺 Hakan Çalhanoğlu dancing to Michael Jackson after Inter won the league. 🤣🏆 pic.twitter.com/o38B9GOMgX— EuroFoot (@eurofootcom) May 5, 2026
Secondo le ultime indiscrezioni, le sensazioni all’interno dell’ambiente nerazzurro non sarebbero particolarmente positive. Dopo Thuram, anche Calhanoglu potrebbe quindi essere costretto ad alzare bandiera bianca proprio nel momento più delicato dell’annata.
L’eventuale assenza del regista turco rappresenterebbe un problema enorme per l’Inter, considerando il peso specifico del giocatore all’interno del sistema tattico della squadra. Calhanoglu, infatti, è diventato uno degli uomini chiave del centrocampo nerazzurro grazie alla sua capacità di dettare i tempi, gestire il possesso e incidere anche dal punto di vista realizzativo.
La situazione ThuramAnche Thuram resta in forte dubbio. L’attaccante francese sta ancora lavorando per recuperare dai problemi fisici accusati negli ultimi giorni e il suo impiego nella finale appare sempre più complicato. Una doppia assenza che potrebbe cambiare radicalmente le strategie offensive e di palleggio dell’Inter.
Lo staff medico continua a monitorare quotidianamente le condizioni dei due giocatori, ma la prudenza resta massima. Nei prossimi allenamenti saranno effettuate ulteriori valutazioni per capire se esistano margini per un recupero last minute. Nel frattempo cresce l’apprensione tra i tifosi nerazzurri, consapevoli dell’importanza della finale e del peso che Thuram e Calhanoglu hanno avuto nel corso della stagione. L’Inter spera ancora, ma il rischio concreto è quello di affrontare la partita più importante dell’anno senza due delle sue stelle principali.
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