L’Inter rischia di arrivare alla finale di Coppa Italia con diverse assenze pesanti. Dopo le preoccupazioni legate alle condizioni di Marcus Thuram, nelle ultime ore cresce anche l’allarme attorno a Hakan Calhanoglu, sempre più vicino a dare forfait per l’atto conclusivo della competizione.

Calhanoglu a rischio, Chivu trema in vista della finale

🇹🇷🕺 Hakan Çalhanoğlu dancing to Michael Jackson after Inter won the league. 🤣🏆 pic.twitter.com/o38B9GOMgX — EuroFoot (@eurofootcom) May 5, 2026

Una situazione che complica i piani dello staff tecnico nerazzurro in vista di una partita fondamentale della stagione. Il centrocampista turco, punto di riferimento assoluto nella costruzione del gioco dell’Inter, non sarebbe ancora nelle condizioni ideali per garantire una presenza dal primo minuto e le sue possibilità di recupero appaiono in diminuzione.

Secondo le ultime indiscrezioni, le sensazioni all’interno dell’ambiente nerazzurro non sarebbero particolarmente positive. Dopo Thuram, anche Calhanoglu potrebbe quindi essere costretto ad alzare bandiera bianca proprio nel momento più delicato dell’annata.

L’eventuale assenza del regista turco rappresenterebbe un problema enorme per l’Inter, considerando il peso specifico del giocatore all’interno del sistema tattico della squadra. Calhanoglu, infatti, è diventato uno degli uomini chiave del centrocampo nerazzurro grazie alla sua capacità di dettare i tempi, gestire il possesso e incidere anche dal punto di vista realizzativo.

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La situazione Thuram

L’attaccante francese sta ancora lavorando per recuperare dai problemi fisici accusati negli ultimi giorni e il suo impiego nella finale appare sempre più complicato. Una doppia assenza che potrebbe cambiare radicalmente le strategie offensive e di palleggio dell’Inter.

MILANO, ITALIA - 5 APRILE: Hakan Calhanoglu dell'FC Internazionale Milano festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e AS Roma allo stadio Giuseppe Meazza il 5 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Lo staff medico continua a monitorare quotidianamente le condizioni dei due giocatori, ma la prudenza resta massima. Nei prossimi allenamenti saranno effettuate ulteriori valutazioni per capire se esistano margini per un recupero last minute. Nel frattempo cresce l’apprensione tra i tifosi nerazzurri, consapevoli dell’importanza della finale e del peso che Thuram e Calhanoglu hanno avuto nel corso della stagione. L’Inter spera ancora, ma il rischio concreto è quello di affrontare la partita più importante dell’anno senza due delle sue stelle principali.

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