Il playmaker dell'Inter salterà la prima giornata di campionato per squalifica: dopo l'addio di Asslani sarà il nuovo acquisto dalla Dinamo Zagabria a guidare la squadra

Giorgio Abbratozzato 25 agosto - 09:04

L'Inter si prepara ad affrontare la prima giornata di campionato contro il Torino senza Calhanoglu, il suo playmaker turco. L'ex calciatore del Milan ha costruito la sua carriera in Germania, mettendo in mostra ottime doti offensive partendo dall’esterno sinistro come creatore di gioco. Lunedì il centrocampo nerazzurro sarà affidato a Sucic, chiamato a guidare la squadra nell'impostazione del gioco.

Cosa perde l'Inter senza Chalhanoglu — Da quando è arrivato in Italia il centrocampista turco si è fatto conoscere con la maglietta rossonera del Milan come trequartista. L'ex numero 10 del Milan ha fatto vedere cose buone in quella posizione ma la sua carriera è cambiata completamente grazie a Marco Giampaolo. Il tecnico italiano è stato il primo a provarlo nella posizione di playmaker, ma l'esperimento è durato solo poche partite prima dell'esonero.

Una volta arrivato il trasferimento all'Inter, a parametro zero, Simone Inzaghi ha deciso sin da subito di affidargli le chiavi del centrocampo. Da lì in poi la carriera di Hakan Chalhanoglu è svoltata completamente. Il turco nella posizione di creatore di gioco davanti alla difesa ha raggiunto 2 finali di Champions League e vinto 1 scudetto.

Il momento di Sucic è già oggi — Petar Sucic ha giocato molti anni alla Dinamo Zagabria prima di arrivare all'Inter per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il centrocampista croato è dotato di una grande tecnica e visione di gioco, è abile nel palleggio coi compagni ed ha il vizio dell'assist.

Dopo aver vestito la maglia delle selezioni giovanili della Bosnia, tra Under-19 e Under-21, nel marzo 2024 ha cambiato cittadinanza, scegliendo la Croazia. La prima convocazione con la nazionale maggiore è arrivata il 19 agosto dello stesso anno e l’esordio non si è fatto attendere: il 5 settembre ha giocato contro il Portogallo in Nations League, match terminato 2-1 per i lusitani. Poco più di un mese dopo, il 15 ottobre, è arrivato anche il suo primo gol con la nuova maglia, nel rocambolesco 3-3 contro la Polonia in trasferta.

Il prossimo step per Petar Sucic è aiutare l'Inter con prestazioni di livello, non avrà la titolarità assicurata ma sarà il primo in caso di bisogno ad essere chiamato. Stasera dovrà essere pronto sin da subito pronto a far innamorare i suoi nuovi tifosi.