Monza-Inter, statistiche e precedenti nei derby lombardi tra i due club

Le due squadre, allenate rispettivamente da Paolo Bianco e da Christian Chivu , stanno per terminare la loro preparazione estiva: i brianzoli giocheranno Serie B con l'obiettivo di tornare subito in A; i nerazzurri vorranno riscattare la scorsa annata, terminata con zero titoli . In tutta la loro storia, i due club si sono affrontati 13 volte e soltanto in due competizioni: Serie A e Coppa Italia . L'Inter ha le statistiche dalla sua parte grazie alle 8 vittorie ed i 3 pareggi. Il Monza ha vinto soltanto 2 volte: la prima 1-4 in Coppa Italia nel 1958 , con tanto di tripletta di Italo Carminati ; l'altra due anni fa in campionato grazie alla rete di Luca Caldirola . Anche per quanto riguarda i gol, l'Inter è in vantaggio: 26 contro i 14 dei loro avversari di domani

I derby in Serie A tra brianzoli e nerazzurri

Fino alla stagione 2022/2023, le due squadre hanno avuto modo di sfidarsi solo in Coppa Italia. Da quella stagione si sono affrontate anche in campionato e, oltre alla partita sopra citata decisa da Caldirola, l'altra è terminata 2-2. Nella stagione 2023/2024 l'Inter ha portato a casa i 3 punti vincendo sia all'andata (2-0) che al ritorno (1-5). La scorsa stagione, invece, la gara d'andata è terminata 1-1, mentre in quella di ritorno i nerazzurri hanno vinto 3-2 in rimonta dopo aver subito il doppio vantaggio del Monza.