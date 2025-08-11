derbyderbyderby calcio italiano Monza-Inter, statistiche e precedenti nei derby lombardi tra i due club

Monza-Inter, statistiche e precedenti nei derby lombardi tra i due club

In attesa che arrivi il giorno della partita, ecco le statistiche delle sfide tra le due squadre lombarde
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Alle ore 21:00 della giornata di domani, il Monza e l'Inter si affronteranno in un derby amichevole che si giocherà presso l'U-Power Stadium. Per i padroni di casa sarà l'ultimo test prima della partita di Coppa Italia che giocherà domenica 17. I nerazzurri, invece, disputeranno la loro ultima amichevole il giorno 16 contro l'Olympiakos. Aspettando la partita di domani, ecco i precedenti tra le due squadre della Lombardia.

Monza-Inter, i precedenti

Monza-Inter, statistiche e precedenti nei derby lombardi tra i due club- immagine 2
Milano, Italia - 15 aprile 2023: Luca Caldirola esulta dopo aver segnato contro l'Inter. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)
—  

Le due squadre, allenate rispettivamente da Paolo Bianco e da Christian Chivu, stanno per terminare la loro preparazione estiva: i brianzoli giocheranno Serie B con l'obiettivo di tornare subito in A; i nerazzurri vorranno riscattare la scorsa annata, terminata con zero titoli. In tutta la loro storia, i due club si sono affrontati 13 volte e soltanto in due competizioni: Serie A e Coppa Italia. L'Inter ha le statistiche dalla sua parte grazie alle 8 vittorie ed i 3 pareggi. Il Monza ha vinto soltanto 2 volte: la prima 1-4 in Coppa Italia nel 1958, con tanto di tripletta di Italo Carminati; l'altra due anni fa in campionato grazie alla rete di Luca Caldirola. Anche per quanto riguarda i gol, l'Inter è in vantaggio: 26 contro i 14 dei loro avversari di domani

I derby in Serie A tra brianzoli e nerazzurri

Monza-Inter, statistiche e precedenti nei derby lombardi tra i due club- immagine 3
Monza, Italia - 15 settembre 2024: Carlos Augusto e Daniel Maldini durante un'azione della partita di Serie A tra Monza ed Inter. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)
—  

Fino alla stagione 2022/2023, le due squadre hanno avuto modo di sfidarsi solo in Coppa Italia. Da quella stagione si sono affrontate anche in campionato e, oltre alla partita sopra citata decisa da Caldirola, l'altra è terminata 2-2. Nella stagione 2023/2024 l'Inter ha portato a casa i 3 punti vincendo sia all'andata (2-0) che al ritorno (1-5). La scorsa stagione, invece, la gara d'andata è terminata 1-1, mentre in quella di ritorno i nerazzurri hanno vinto 3-2 in rimonta dopo aver subito il doppio vantaggio del Monza.

