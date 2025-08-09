Dopo aver lasciato Bergamo all'improvviso, il nigeriano si è trasferito in Portogallo. Un altro passo di questa telenovela che sembra ancora lontana dalla fine. L'attaccante vuole solo l'Inter

La telenovela del calciomercato estivo che vede la "guerra totale" tra Ademola Lookman e l'Atalanta sembra ancora lontana da un punto di svolta. Negli ultimi giorni, il nigeriano aveva lasciato la città lombarda senza dare notizie, un modo per forzare la società orobica ad assecondare il suo volere: andare a giocare nell'Inter. Nelle ultime ore, intanto, si è scoperto dove si trova attualmente il classe '97.

Atalanta, Lookman si sposta in Portogallo: il nigeriano aspetta l'Inter — Adesso si sa dove è andato Ademola Lookman. L'attaccante, come ricordiamo, aveva d'improvviso lasciato Bergamo dopo l'ennesima lite con l'Atalanta. Il classe '97 ha più volte dichiarato conclusa la sua esperienza con i nerazzurri e aveva chiaramente espresso la sua volontà di andare a giocare nell'Inter. Un desiderio, però, non ancora esaudito, neanche dopo le due offerte di 45 milioni più bonus. Una situazione che ha infuriare il 28enne al punto da prendere pubblicamente sui social una posizione contro il club lombardo.

Adesso, mentre i suoi compagni si trovano a Zingonia per la preparazione al campionato, Lookman ha deciso di spostarsi in Portogallo, dove sta continuando il suo recupero per il problema al polpaccio. Tutto questo per forzare l'Atalanta a cederlo alla squadra di Cristian Chivu, ma al momento la situazione non è cambiata. Il club orobico non ha ancora accettato l'offerta nerazzurra e non sembra intenzionato a farlo se l'Inter non rivedrà la propria proposta. Nelle prossime settimane ci si aspetta una mossa da una delle parti per smuovere una trattativa al momento ferma.

Nelle ultime anche Gianpiero Gasperini, allenatore della Roma ed ex tecnico di Lookman ai tempi dell'Atalanta, si è espresso sulla situazione che vede coinvolto il suo ex giocatore: "Mi dispiace come situazione. Abbiamo vissuto momenti belli, si corre il rischio alla fine di ricordare questi giocatori solo per l'ultimo episodio - ha dichiarato - Ci sono stati tanti episodi meravigliosi, ora si pensa solo a quello finale. Mi dispiace per il ragazzo e per la società. Spero solo che si risolva tutto per tutte le parti".