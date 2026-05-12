"Grazie a Dio non sono madridista": la maglia speciale sventolata da Lamine Yamal

Da Appiano Gentile, arrivano notizie incoraggianti per Cristian Chivu. Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo. Nella notte in cui l'Inter potrebbe completare uno storico doblete, l'attaccante francese vuole esserci, e il suo ritorno in gruppo potrebbe alimentare la presenza di vederlo in campo in una delle partite più importanti della stagione nerazzurra.

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Il punto su Marcus Thuram

Appena 24 ore prima era scattato l'allarme in casa Inter , conche aveva lasciato prematuramente la seduta d'allenamento poiché non in grado di portare a termine il lavoro sul campo a causa di un problema fisico. A poche ore dalla preoccupante notizia di ieri, però, lo scenario si è completamente ribaltato.

MILANO, ITALIA - 3 MAGGIO: Marcus Thuram dell'FC Internazionale Milano festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nella giornata odierna, infatti, Marcus Thuram è regolarmente tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema accusato il giorno prima. Tra i giocatori presenti nei 15 minuti di allenamento aperto a media, era presente anche l'attaccante francese; tuttavia, resta da capire se il numero nove nerazzurro sarà in grado (o meno) di scendere in campo nella finale di Coppa Italia.

Ci prepariamo per la notte di domani 🏃🏻‍♂️💪 pic.twitter.com/zAzrJljbcQ — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 12, 2026

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Verso la finale di Coppa Italia

In attesa del verdetto di mercoledì sera allo stadio Olimpico diaspetta di capire seriuscirà a partire dal primo minuto al fianco del capitano

Giunta la notizia dell'infortunio del francese, Bonny sembrava scalpitare essendo l'unico attaccante al 100% dopo il problema alla schiena accusato da Pio Esposito contro il Parma. A giudicare dall'allenamento svolto oggi, però, l'attaccante ivoriano potrebbe esser costretto a calmare l'entusiasmo.

Nelle prossime ore, dunque, scopriremo la verità sull'attacco nerazzurro, ma nella possibile notte del doblete, Marcus Thuram certamente vuole esserci.

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