L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, torna in gruppo prima della finale di Coppa Italia contro la Lazio: segnali positivi per Cristian Chivu
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Da Appiano Gentile, arrivano notizie incoraggianti per Cristian Chivu. Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo. Nella notte in cui l'Inter potrebbe completare uno storico doblete, l'attaccante francese vuole esserci, e il suo ritorno in gruppo potrebbe alimentare la presenza di vederlo in campo in una delle partite più importanti della stagione nerazzurra.
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Il punto su Marcus ThuramAppena 24 ore prima era scattato l'allarme in casa Inter, con Marcus Thuram che aveva lasciato prematuramente la seduta d'allenamento poiché non in grado di portare a termine il lavoro sul campo a causa di un problema fisico. A poche ore dalla preoccupante notizia di ieri, però, lo scenario si è completamente ribaltato.
Nella giornata odierna, infatti, Marcus Thuram è regolarmente tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema accusato il giorno prima. Tra i giocatori presenti nei 15 minuti di allenamento aperto a media, era presente anche l'attaccante francese; tuttavia, resta da capire se il numero nove nerazzurro sarà in grado (o meno) di scendere in campo nella finale di Coppa Italia.
Ci prepariamo per la notte di domani 🏃🏻♂️💪 pic.twitter.com/zAzrJljbcQ— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 12, 2026
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Verso la finale di Coppa ItaliaIn attesa del verdetto di mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma, Cristian Chivu aspetta di capire se Thuram riuscirà a partire dal primo minuto al fianco del capitano Lautaro Martinez.
Giunta la notizia dell'infortunio del francese, Bonny sembrava scalpitare essendo l'unico attaccante al 100% dopo il problema alla schiena accusato da Pio Esposito contro il Parma. A giudicare dall'allenamento svolto oggi, però, l'attaccante ivoriano potrebbe esser costretto a calmare l'entusiasmo.
Nelle prossime ore, dunque, scopriremo la verità sull'attacco nerazzurro, ma nella possibile notte del doblete, Marcus Thuram certamente vuole esserci.
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