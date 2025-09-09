Oltre al match, anche quanto accaduto dopo ha acceso gli animi dei giocatori con Gattuso che ha provato a dividere i giocatori

Jacopo del Monaco 9 settembre - 11:19

Il post-partita tra Israele ed Italia ha acceso gli animi, soprattutto quelli di Gianluigi Donnarumma. Al termine della gara, vinta dagli Azzurri4-5, il nuovo portiere del Manchester City avrebbe detto qualche parola di troppo ai biancoblu ed in campo è stata sfiorata una rissa. Secondo alcune ricostruzioni, dei membri della delegazioni italiana hanno chiesto scusa allo staff israeliano per quanto accaduto.

Israele-Italia, Donnarumma e la rissa sfiorata — In occasione delle qualificazioni al Mondiale del prossimo anno, l'Italia di Gennaro Gattuso ha affrontato l'Israele. Per ben note ragioni che vanno oltre il calcio, le due Nazionali hanno giocato in Ungheria, precisamente presso lo Stadio Nagyerdei di Debrecen. Gli Azzurri, dopo essere andati in svantaggio per due volte, hanno avuto modo di pareggiare i conti con la doppietta di Moise Kean. Poi sono andati in vantaggio grazie alle reti di Matteo Politano e Giacomo Raspadori ma, nel giro di pochi munuti, l'autogol di Bastoni e la seconda rete di Dor Peretz ha riportato l'Israele in partita. Nel corso del primo minuto di recupero, l'ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle Sandro Tonali ha segnato il gol che ha deciso l'incontro. Grazie a questa vittoria, gli Azzurri hanno agganciato i loro avversari in classifica.

Tuttavia, gli animi sono rimasti accesi anche dopo il triplice fischio. Secondo alcune ricostruzioni, Donnarumma appariva molto nervoso e ha pronunciato qualche parola di troppo nei confronti dei giocatori dell'Israele. Ad un certo punto si stava arrivando anche ad una rissa, ma fortunatamente Ringhio ed alcuni suoi giocatori hanno avuto modo di placare gli animi allontanando anche qualche avversario che sembrava molto agitato.

Ben Simon, ct dell'Israele, avrebbe detto ai media del suo Paese: "Siamo stati insultati per tutta la durata della partita". Secondo i media israeliani, Donnarumma ce l'aveva in particolar modo con Baribo e Yehezkel. Secondo una ricostruzione di Sport5, alcuni membri della delegazione italiana avrebbero chiesto scusa allo staff israeliano per il comportamento di alcuni Azzurri.