Una delle belle notizie di questa sosta delle nazionali è stata sicuramente la convocazione - con tanto di esordio - per Daniel Maldini . L'attaccante italiano e figlio d'arte è stato chiamato in causa da Luciano Spalletti , entrando cosi nel circuito della nazionale e dando seguito a quelle che sono le storie di papà Paolo e nonno Cesare.

"Lavoro per tornarci e restarci . La prima convocazione è stata un punto di partenza, ora si pensa ad arrivare più in alto possibile", ha ancora detto l'attaccante del Monza.

Un passaggio anche su papà Paolo e su quello che si sono detti i due in occasione della chiamata in nazionale e quello che poi sarebbe stato il suo esordio in azzurro: "Non servono parole, ci capiamo con uno sguardo".