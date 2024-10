Italia, problemi per Kean: Spalletti convoca anche Lucca

Problemi alla schiena per Moise Kean dopo la sfida di ieri sera: Luciano Spalletti corre ai ripari e chiama anche Lorenzo Lucca.

Problemi per Moise Kean dopo il match di ieri sera contro il Milan. L'attaccante della Fiorentina, nonostante il rigore sbagliato, è stato protagonista di una grandissima prestazione proprio sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti, che lo ha convocato per i prossimi impegni dell'Italia. Tuttavia, l'ex centravanti della Juventus è uscito malconcio dalla sfida del Franchi a causa di una lombalgia e verrà valutato in mattinata dallo staff medico della Nazionale.