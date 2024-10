Fiorentina, Palladino: “Firenze meritava una notte così”

Grandissimo successo della Fiorentina contro il Milan nel posticipo di Serie A. E' accaduto davvero di tutto in questo match all'Artemio Franchi. All'iniziale rete del vantaggio viola firmata da Adli, è arrivato il definitivo 2-1 di Gudmundsson. Nel mezzo ben tre rigori sbagliati di cui una calciata da Kean. Di questo e di tanto altro ha parlato l'allenatore dei toscani, Raffaele Palladino , in conferenza stampa.

Nella consueta conferenza stampa post match, Raffaele Palladino ha parlato dopo la vittoria della sua Fiorentina contro il Milan: "Sono molto contento di aver vinto questa partita, è una grande soddisfazione. Abbiamo giocato da squadra , se lo meritano i ragazzi che in allenamento si impegnano tanto. Firenze, i tifosi, lo staff dirigenziale e il Presidente meritavano una serata così. Dobbiamo continuare a lavorare in questo senso".

Sulla partita di Kean : "Ha sbagliato un rigore ma si è battuto su ogni palla. Tutti devono prendere esempio da lui, spero che questa mentalità entri nella testa di tutti. E' stato un punto di riferimento per gli altri. Tra l'altro mentre dicevo qualcosa a Kouame per Moise e sono stato espulso, peccato".

Protagonista De Gea con due rigori parati: "E' un fenomeno nonostante non abbia giocato per un anno intero. Le parole di Fonseca? Ci ho parlato, condivido il suo pensiero. Il calcio è diventato troppo morbido, si danno fanno per contatti veniali. Gerarchie sui tiri dal dischetto? Le ho stabilite io, Gudmundsson e Kean si gestiranno in base all'andamento del match".