Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, tornerà al Franchi per assistere alla sfida tra i viola ed il Milan.

Stasera uno dei match di cartello è senza dubbio quello che si giocherà all'Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospiterà il Milan; due squadre che giocano in Europa, due squadre che proprio in Europa vivono momenti molto differenti, ma che giocano anche competizioni molto differenti.

I viola hanno vinto la prima contro il TNS (The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club, squadra gallese) e cominciato bene la propria avventura in Conference League. I rossoneri, di contro, hanno rimediato due sconfitte contro Liverpool e Leverkusen, complicando in maniera importante la propria esperienza in Champions.