Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Belgio in Nations League

Sergio Pace Redattore 11 ottobre 2024 (modifica il 11 ottobre 2024 | 00:08)

L'Italia ha pareggiato 2-2 contro il Belgio nel terzo match del Gruppo 2 della Lega A. Al termine del match ha parlato in conferenza stampa il ct degli Azzurri, Luciano Spalletti. Queste le sue parole: "La descrizione è che ci sono degli episodi che buttano all'aria delle partite. Bisogna essere bravi da saper direzionare anche quegli episodi, a volte non è possibile come stasera. Quello che è la descrizione della gara è il dispiacere dei ragazzi negli spogliatoi per non aver vinto la partita. Si è visto che erano consapevoli che ce la potevano fare a ottenere un'altra vittoria e che ci sia entrata di mezzo un po' di sfortuna.

Questo attaccamento che hanno fatto vedere con il dispiacere è fondamentale. La partita è stata fatta bene anche in dieci, ci siamo abbassati un po' troppo ma diventava impossibile, a fine primo tempo ero in dubbio se rimettermi a quattro. Era passato poco tempo, tiravo a far passare altri venti minuti per poi metterci a quattro così loro facevano più fatica. L'uno contro uno in difesa con la loro velocità offensiva non è facile, hanno una velocità incredibile ti mettono palla a dieci metri oltre e la vanno a prendere e arrivano prima".

Italia-Belgio 2-2, le parole di Spalletti nel post-gara — Spalletti ha dichiarato di aver trovato continuità di rendimento e di gioco stasera contro il Belgio rispetto alle precedenti gare vinte contro Francia e Israele: "La squadra è entrata benissimo. Siamo migliorati sotto ogni punto di vista, invece di prenderlo oggi abbiamo fatto un gol dopo un minuto. C'è stata la stessa disponibilità al sacrificio col blocco basso, siamo usciti bene col palleggio e abbiamo attaccato gli spazi. Successivamente quando si è recuperato palla specialmente in dieci dovevamo provare a fare qualcosa in più. Nel finale abbiamo recupero due-tre palle con cui potevamo fare gol, non abbiamo concesso quasi nulla davanti a Donnarumma. Abbiamo preso il secondo gol su palla inattiva su un calcio d'angolo dove potevamo gestire meglio l'azione precedente".

Continua Spalletti: "I calciatori hanno giocato per la maglia e volevano dimostrare di aver sterzato totalmente rispetto alla partita dell'Europeo. C'era da confermarsi e da far vedere che noi abbiamo la guida di quello che è il nostro potenziale sia a livello individuale che collettivo. Quando ci sono due squadre di livello così alto che si affrontano è importante fare gioco, tenere palla e fare gol, ma è anche importante soffrire. Adesso si va fiduciosi a giocare la prossima partita, questo risultato per noi va bene e non ci deve far pensare di aver perso due punti. Più di così non potevamo fare".

Sulla prestazione dell'Italia: "Ho visto una squadra molto umile, mai presuntuosa e sempre disponibile a fare quello che serve. Questo è sintomo di grande forza, i ragazzi li ho visti sempre dentro con la testa, belli organizzati mentalmente su quello che volevano fare e su che direzione hanno preso dopo il ritorno dall'Europeo".

Infine, sull'espulsione di Pellegrini: "Rosso a Pellegrini? Devo rivedere l'episodio ma credo fosse espulsione, si sentiva un po' frustato e ha provato il tutto per tutto perché si è sentito anticipato e se tocchi coi tacchetti è sempre rosso. Poi prendi gol sul calcio di punizione, prendi un gol evitabile su calcio d'angolo. Stasera doveva andare così, abbiamo pagato troppo cari questi piccoli errori".