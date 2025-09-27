Juventus Atalanta, il Pronostico: bianconeri favoriti, Dea imbattuta dal 2018

Juventus-Atalanta, quinta giornata di Serie A: scopri il pronostico di DDD. Bianconeri favoriti, ma l'ultima vittoria della Signora, tra le mura amiche contro la Dea, risale al 2018

Sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium va in scena Juventus-Atalanta, una sfida che profuma di alta classifica. I bianconeri sono secondi in classifica, a -2 dal Napoli capolista e in caso di vittoria potrebbero sorpassare temporaneamente i partenopei e andare in testa.

La formazione di Tudor ha da che farsi perdonare dopo il deludente 1-1 in casa del Verona che ha rallentato la corsa della Signora. Dall'altra parte c'è un'Atalanta che si è prontamente riscattata in campionato, all'indomani del 4-0 rimediata in Champions col Psg. La banda di Juric è già stata in Piemonte la scorsa settimana e sogna il bis, dopo l'affermazione sul Toro di sette giorni fa (0-3).

Qui Juventus — Dopo il rocambolesco 4-3 rifilato all'Inter, è stata una settimana di alti e bassi per la Juventus di Tudor. Prima la rimonta in Champions al cardiopalma col Dortmund, un pazzo 4-4, poi l'1-1 del Bentegodi col Verona, figlio di una prestazione da rivedere, in cui la squadra bianconera ha anche rischiato di soccombere. Quello con l'Atalanta è un esame di maturità, fondamentale per ritrovare il sorriso e arrivare nel migliore dei modi al secondo impegno in Europa col Villarreal.

Qui Atalanta — La squadra di Juric sembra in netta crescita. Dopo l’imbarcata subita a Parigi col PSG (4-0), i nerazzurri hanno reagito alla grande: sette gol in due partite di campionato, rifilati a Lecce (4-1) e Torino (0-3). A trascinare la Dea ci hanno pensato i nuovi acquisti: Sulemana, centrocampista di quantità e qualità, e soprattutto Krstovic, autore di una doppietta contro i granata. Certo, l’infermeria resta affollata: out Scamacca, Ederson, Kolasinac, Scalvini e Zalewski, ma l’impressione è che Juric abbia forse trovato la quadra.

Juventus-Atalanta, i precedenti a Torino — La Juventus non batte l'Atalanta in campionato da oltre due anni e l’ultima vittoria allo Stadium risale addirittura al 2018. Da allora sei pareggi e due vittorie dell'Atalanta (0-4), l'ultima lo scorso anno, costò la panchina a Thiago Motta, allora allenatore della Signora.

Probabili formazioni — Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Zappacosta; Sulemana; Lookman, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric

Tudor pensa a David titolare al posto di Vlahovic, da non escludere Openda, con Yildiz e Conceiçao a supporto. Juric, invece, recupera De Ketelaere, che partirà dalla panchina: in attacco conferma per Krstovic, che potrebbe fare coppia con Lookman.

Il pronostico di DDD — I bookmakers pendono a favore della Juventus. La possibile vittoria dei bianconeri (1) è quotato a 1.85; possibile pareggio (X) a 3.60, mentre un'eventuale affermazione dell'Atalanta (2) è offerta a 4,20. Il Goal, entrambe le squadre a segno, potrebbe essere una soluzione vista la predisposizione offensiva della squadra di Tudor che allo stesso tempo soffre di qualche amnesia difensivo. Percorribile anche l'ipotesi Over. In ottica marcatori attenzione al solito Vlahovic, soprattutto se dovesse partire dalla panchina; Krstovic è il principale candidato per la Dea, insieme a Lookman.

Juventus-Atalanta, cosa scommettere —

Goal (quota 1.77)

Over 2.5 (quota 1.90)

Goal+Over 2.5 (quota 2.30)

Vlahovic marcatore (quota 2.50)

Krstovic marcatore (quota 3.50)

Lookman marcatore (quota 4.00)

Juventus-Atalanta Diretta Tv e Streaming Gratis — JUVENTUS ATALANTA DIRETTA TV STREAMING GRATIS - Juventus-Atalanta, gara valida per la quinta giornata di Serie A, in programma sabato 27 settembre (calcio d'inizio ore 18:00) sarà visibile in Diretta Tv e in streaming in esclusiva su DAZN.

Gli utenti potranno scegliere se scaricare l’app DAZN su PC, smartphone o tablet, oppure se collegarsi direttamente al sito ufficiale tramite browser da computer o notebook.