Il centrocampista brasiliano si sfoga contro un commento su un post del proprio profilo Instagram.

Samuele Amato 29 aprile - 13:10

Una delle delusioni del grande mercato di rifondazione della Juventus di inizio stagione. Tante aspettative sul suo conto, disilluse da una serie di infortuni e dalle circostanze della squadra. Douglas Luiz risponde al commento di un tifoso bianconero sul proprio profilo Instagram, dopo una serie di critiche sul suo conto negli ultimi mesi.

Douglas Luiz: "Perché non ho mai giocato due partite consecutive?" — Indiziato per essere una delle pietre fondanti del nuovo centrocampo della Juventus di Thiago Motta, ma i risultati sembrano smentire queste aspettative (almeno per il momento). Dopo la straordinaria stagione con l'Aston Villa, Douglas Luiz è diventato un giocatore bianconero. La sua avventura è iniziata con la felicità e l'orgoglio di indossare la maglia di uno dei club più prestigiosi, ma l'andamento di questa annata calcistica si è rivelato decisamente in controtendenza con le sue prestazioni in Premier League.

Complici gli infortuni, il centrocampista brasiliano, classe '98, ha visto il campo pochissime volte in questa sua prima stagione alla Juventus. In totale, ha collezionato 23 presenze tra Serie A, Supercoppa italiana e Champions League - senza trovare né gol né assist. Ecco che ad un nuovo post Instagram pubblicato da Douglaz Luiz, spunta un commento da un tifoso bianconero: "Sei venuto a Torino per giocare o per mettere foto?" - a cui arriva prontamente la risposta del giocatore, che si sfoga.

"Non sono venuto qui per mettere foto, ma per uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato ed ho deciso di firmare", esordisce il centrocampista brasiliano che vuole spiegare il suo punto di vista: "Voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato mai due partite consecutive con questa maglia? Potete dire che non sono in forma: ma non lo sono davvero?".

La polemica del brasiliano: "In panchina anche quando ero in salute" — Una risposta molto polemica con le varie critiche che gli sono state mosse, ma Douglas Luiz continua: "Ho giocato tutta la preseason, venivo da una delle mie migliori stagioni, sono stato uno dei migliori centrocampisti in Premier League". Ma lascia spazio anche a qualche a critica sulle scelte tecniche che lo hanno visto poco impiegato. "Gli infortuni mi hanno ostacolato, è vero. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina anche quando ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Io non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato tutto questo che preferirei non commentare", afferma Douglas Luiz. Poi, il centrocampista brasiliano conclude: "Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile. So che non è facile, ma potete comunque contare su di me".