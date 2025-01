Juventus-Inter Women 2-0, Canzi: “Ci davano per morti. Questa è la squadra che voglio”

In merito alla vittoria ottenuta contro l’Inter, mister Canzi non nasconde la sua soddisfazione: «Sono molto contento per la prestazione delle ragazze. Avevo detto dopo la gara contro la Roma che mancavano tanti punti, e lo penso ancora. Non ci siamo buttati giù dopo il primo ko e non ci esaltiamo adesso, nonostante sia molto contento di quanto visto in campo». Il tecnico ha poi sottolineato il valore del match: «Non dobbiamo pensare che sia stata una gara decisiva, mancano ancora 30 punti. Era certamente un crocevia ed era fondamentale vincere. È lunga, ma siamo soddisfatti».

Sulle difficoltà e la reazione della squadra

Canzi ha evidenziato la capacità della squadra di reagire dopo il pareggio contro la Roma: «Le sconfitte tendono a minare le certezze e, in un ambiente come la Juventus, non vanno mai bene. So però che fanno parte di un percorso di crescita e ho spiegato alle ragazze che era solo questione di atteggiamento. Loro non hanno sbagliato approccio oggi, e questo è fondamentale». Inoltre, ha elogiato la maturità del gruppo: «Ci davano per morti e le ragazze sono state brave a lavorare con la serenità giusta. Questa è la squadra che mi piace. Quello che non deve mai mancare è lo spirito. Abbiamo lavorato sugli errori e i risultati si sono visti già oggi».