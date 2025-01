Juventus-Inter Women 2-0: le bianconere volano a +7, decisive Cantore e Girelli

Le campionesse d’Italia firmano una vittoria pesantissima nello scontro al vertice. Due gol in tre minuti annichiliscono l’Inter, che fatica a scardinare la difesa juventina e resta a inseguire in classifica

Nancy Gonzalez Ruiz 24 gennaio 2025 (modifica il 24 gennaio 2025 | 22:27)

La Juventus Women batte l’Inter per 2-0 nel big match della sedicesima giornata di Serie A femminile, confermandosi saldamente in vetta alla Serie A femminile. Decisive le reti di Sofia Cantore e Cristiana Girelli, arrivate in rapida successione nella mezz’ora iniziale, che permettono alle bianconere di allungare a +7 sulle nerazzurre, ora sempre più distanti nella corsa scudetto.

Primo tempo: Inter aggressiva, ma la Juventus colpisce con cinismo BIELLA, ITALIA - 24 GENNAIO: Cristiana Girelli della Juventus Women festeggia un gol durante la partita di Serie A femminile tra Juventus e FC Internazionale allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora il 24 gennaio 2025 a Biella, Italia. (Foto di Chris Ricco - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images) La gara si apre con una Inter determinata a ribaltare i pronostici e a rimettere in discussione le gerarchie del campionato. Nei primi minuti, la squadra di Piovani si rende pericolosa con Serturini e Wullaert, che trovano spazi nella difesa juventina, ma non riescono a capitalizzare: il sinistro della belga finisce alto, mentre un’ottima chiusura di Peyraud-Magnin blocca ogni sviluppo successivo. La Juventus, dal canto suo, parte con qualche difficoltà ma cresce con il passare dei minuti, fino a prendere il controllo della partita. E quando la pressione bianconera si alza, arrivano i colpi decisivi. Al 27’, Girelli inventa una magia per Cantore: un assist di tacco perfetto che mette la compagna a tu per tu con Rúnarsdóttir, fulminata dal destro della numero 9, all’ottavo gol stagionale. Neanche il tempo di reagire per l’Inter, che le bianconere affondano nuovamente il colpo tre minuti più tardi. Bonansea sfonda sulla sinistra, supera due avversarie e pennella un cross preciso per Girelli: il colpo di testa viene respinto dall’estremo difensore nerazzurro, ma la numero 10 è lesta nel ribadire in rete. Un gol pesantissimo, che celebra nel migliore dei modi la 200ª presenza di Girelli con la maglia della Juventus. L’Inter accusa il contraccolpo psicologico e fatica a ritrovare lucidità, nonostante qualche tentativo affidato a Tomaselli e Polli. La Juventus, invece, gestisce con autorità, sfiorando addirittura il terzo gol prima dell’intervallo.

Ripresa: Inter generosa, ma Peyraud-Magnin è un muro Nel secondo tempo, la partita cambia ritmo. L’Inter tenta il tutto per tutto, aumentando l’intensità e cercando di accorciare le distanze. Piovani inserisce forze fresche, tra cui Detruyer e Magull, e la pressione nerazzurra cresce. Al 60’, la formazione ospite va vicinissima al gol: una tripla occasione nell’arco di pochi secondi costringe Peyraud-Magnin a superarsi, prima respingendo un colpo di testa di Polli, poi intervenendo con decisione su Serturini e infine opponendosi a una conclusione dalla distanza di Merlo. La Juventus, nonostante la sofferenza in alcune fasi, mantiene il controllo grazie a una difesa solida e all’esperienza delle sue leader. Le ripartenze bianconere mettono spesso in difficoltà la retroguardia interista: Bennison e Bonansea creano più di un’occasione per il terzo gol, ma manca precisione nell’ultimo passaggio. L’Inter non si arrende e continua a spingere fino all’ultimo, ma le sue offensive sbattono sempre contro il muro bianconero. Anche negli ultimi minuti, Peyraud-Magnin si conferma insuperabile, negando il gol a Bugeja e bloccando sul nascere ogni tentativo di riaprire la partita.

Una vittoria da scudetto per la Juventus Al triplice fischio, la Juventus può festeggiare tre punti fondamentali che consolidano il primato in classifica. La squadra di Montemurro ha saputo dimostrare, ancora una volta, tutto il suo cinismo e la capacità di colpire nei momenti decisivi, oltre a una solidità difensiva in grado di neutralizzare l’assalto finale di una buona Inter. Per le nerazzurre, il rimpianto è evidente: le occasioni per accorciare non sono mancate, ma la mancanza di precisione sotto porta e un portiere avversario in stato di grazia hanno impedito a Piovani e alle sue ragazze di ottenere un risultato positivo.

Con questa vittoria, la Juventus vola a quota 41 punti, mettendo una seria ipoteca sul titolo. L’Inter resta ferma a 34, obbligata ora a guardarsi alle spalle per non perdere il secondo posto. La corsa scudetto, invece, sembra sempre più nelle mani delle bianconere.