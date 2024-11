Juventus-Torino, i convocati di Thiago Motta: cinque assenti per il derby

Manca sempre meno al derby della Mole di questa sera tra Juventus e Torino , in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. La squadra di Thiago Motta riceve i granata per portarsi a -1 dal Napoli capolista in attesa di Inter-Napoli . Diramata la lista dei convocati in casa bianconera.

Juventus-Torino, confermato il forfait di Douglas Luiz: cinque assenti per Thiago Motta

Come annunciato ieri da Thiago Motta in conferenza stampa, non sarà della partita Douglas Luiz. Ancora fuori anche Nico Gonzalez oltre ad Adzic, anche lui fermato negli ultimi giorni in allenamento, ed ai lungodegenti Bremer e Milik. Rientra Danilo dopo la squalifica in Champions League, mentre non sarà della partita nemmeno Rouhi. Il Next Gen scenderà in campo con la squadra di Montero nel match di Serie C contro il Foggia.