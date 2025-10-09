Kings League, Bobo Vieri co-presidente della D-Power con Diletta Leotta

L’ex bomber e la conduttrice guidano una delle due nuove squadre della nota competizione mentre i Big Bro FC di Moonryde annunciano l’arrivo di un altro ex campione della serie A

Silvia Cannas Simontacchi 9 ottobre - 17:38

Le sirene della Kings League incantano anche Christian Vieri. L'ex stella della Serie A sarà al fianco di Diletta Leotta per la seconda edizione italiana del torneo. Non in veste di opinionisti o conduttori, ma come co-presidenti di una delle due nuove squadre che parteciperanno alla competizione, la D-Power. L'altra novità di questa stagione, sarà Big Bro Fc, il team dello streamer Dario Ferracci, in arte Moonryde, giocatore professionista di Call of Duty: Warzone.

Kings League, la D-Power dà il benvenuto a Bobo Vieri e Diletta Leotta — Il format, creato nel 2022 da Gerard Piquè, sta acquistando sempre più popolarità, tanto che sempre più calciatori, vecchie glorie e addetti ai lavori del calcio tradizionale stanno cedendo alle sue lusinghe. La notizia della presidenza della bionda conduttrice di DAZN risale a una settimana fa, e seguiva a ruota una dichiarazione di Leotta a Gazzetta dello Sport, che aveva confessato di avere anche la dirigenza tra i suoi sogni nel cassetto. Detto, fatto.

A condividere con lei questa nuova esperienza, ora, arriva anche Bobo Vieri, con lo stesso ruolo che ricopre Luca Toni negli Zeta di ZW Jackson. Oltre al titolo, i due avranno anche la possibilità di tirare i rigori presidenziali, e dare così il suo contributo anche in campo. Il Bomber è stato calorosamente accolto nel team D-Power con un annuncio ufficiale su Instagram, dove si legge: "Siamo entusiasti di presentare il co-presidente che guiderà la squadra al fianco di Diletta Leotta. Una leggenda del calcio italiano, un trascinatore con carisma e centinaia di reti in carriera. Insomma: un vero bomber. Benvenuto Christian!".

I Big Bro, nel frattempo, non sono rimasti a guardare, e nelle ultime ore hanno annunciato il loro primo colpo: si tratta di Alessandro Florenzi. Dopo l'addio al calcio professionistico in estate, l'ex Roma e Milan sembra averci ripensato, e giocherà con il suo soprannome, "Spizzi", stampato sulla schiena.