Kyle Walker: fra l’amicizia con Kompany e il buon cibo di Milanello

Nel suo podcast, in esclusiva sulla BBC, Kyle Walker ha rivelato di essere rimasto amico di Kompany e che il cibo di Milanello è molto buono

Federico Iezzi 10 maggio 2025 (modifica il 10 maggio 2025 | 16:46)

Kyle Walker, oltre ad essere un difensore del Milan, ha un podcast. Il 'The Kyle Walker Podcast', in esclusiva sulla BBC. E proprio durante una puntata l'ex Manchester City e Tottenham è stato protagonista di due curiosi e divertenti epidosi. Prima Walker ha ricevuto una videochiamata da parte, nientemeno, che del suo amico ed ex compagno di squadra Vincent Kompany che ora allena il Bayern Monaco campione di Germania. Walker ha spiegato che i due sono grandi amici e si sentono regolarmente. In seguito ha rivelato di essere rimasto impressionato dal cibo che viene servito alla mensa di Milanello.

Walker al Milan: anche i pomodori sono buoni — Dopo otto anni di vittorie con il Manchester City Kyle Walker, il 24 gennaio 2025, è passato in prestito al Milan. E dopo cinque mesi a Milano, sotto la guida tecnica di Conceicao, il calciatore inglese ha rivelato qualcosa su come si è trovato a Milanello. E ha dichiarato, in particolare, di essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità della cucina della storica sede rossonera: "Il cibo a Milanello è fantastico, quello che avanza lo porto in albergo. Anche i pomodori sono buoni", ha dichiarato ai microfoni del suo podcast. Ma Walker ha anche aggiunto che, in questo ambito, il tecnico milanista è inflessibile. Non è possibile sgarrare sul cibo e sul peso: "Ci pesano ogni giorno, il peso non può cambiare in un giorno: anche se esci e mangi una pizza grande o una bistecca, il peso non sarà molto alto, quindi ti chiedono 'cosa hai fatto?'. Se hai due o tre giorni di riposo devi stare un po' attento perché il mister ci tiene a mantenere il peso dei ragazzi basso. Questo è il modo in cui il calcio sta andando. Ogni piccolo dettaglio è importante".

L'amicizia con Kompany — Nel corso di una diretta del suo podcast sull'emittente britannica Walker è stato protagonista di un siparietto divertente. La diretta è stata interrotta per qualche secondo a causa di una videochiamata che il difensore rossonero ha ricevuto su Face Time. Ed è stato lui stesso a rivelare chi lo aveva chiamato: "È stato Vincent Kompany". E così Walker ha rivelato che i due, dopo aver giocato assieme nei Citizens, sono rimasti grandi amici e si sentono spesso: "Io e Vinny siamo ovviamente ancora molto amici e lui mi fa una videochiamata su FaceTime circa una volta al mese. E mi ha fatto una videochiamata anche dopo la vittoria", ha spiegato.

Harry Kane con un trofeo e una birra — Riguardo alla chiamata ricevuta subito dopo la vittoria del titolo in Germania Walker ha aggiunto: "Harry Kane era lì con una pinta di birra in mano, cosa che mi ha fatto davvero una bella impressione". Walker, inoltre, si è detto felice di vedere il centravanti vincere finalmente il primo trofeo della sua carriera professionale. "Si è tolto un peso dalle spalle. Andare lì e nella prima stagione venire sconfitto dal Leverkusen è stato un duro colpo per lui. Ha partecipato a due finali degli Europei e ha dovuto sfilare davanti al trofeo. Ha giocato finali di coppa, una delle quali contro di me. Abbiamo giocato insieme un paio di partite al Tottenham e in semifinale. Che finalmente vinca un trofeo, penso sia decisamente più che meritato. Almeno nessuno può più dire che Harry Kane non ha vinto un trofeo".