Lazio, emergenza infinita: Rovella costretto all’operazione

Il centrocampista biancoceleste dovrà fermarsi almeno un mese per pubalgia cronica: Sarri resta con il solo Cataldi a disposizione per un vero e proprio allarme

Danilo Loda 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 12:15)

Non bastavano tre sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato, né la bruciante delusione per il derby perso contro la Roma. In casa Lazio la crisi si allarga con l’infortunio di Nicolò Rovella, che rischia di diventare il caso più grave dell’avvio di stagione.

Il centrocampista classe 2001 convive ormai da tempo con una pubalgia che lo tormenta. Finora Rovella ha provato a gestire il dolore con infiltrazioni e terapie conservative, ma la situazione è precipitata: servirà un’operazione chirurgica per risolvere definitivamente il problema.

Lazio, con l'infortunio di Rovella centrocampo decimato — La diagnosi è la cosiddetta “Groin Pain Syndrome”, un ispessimento di circa due millimetri nella zona inguinale che provoca forti dolori e limita i movimenti. Lo stesso guaio aveva già colpito Mattia Zaccagni tra giugno e luglio, risolto con un intervento chirurgico che ha previsto l’inserimento di una retina a sostegno del pube. La stessa procedura toccherà ora a Rovella, che dovrà osservare almeno un mese di stop, con il rischio concreto di rivederlo in campo solo a novembre.

Per Sarri si tratta di una perdita pesantissima. Rovella era uno dei pochi giocatori in rosa ad essere in grado di dare geometrie e ordine alla manovra ed offrire anche un adeguata protezione alla difesa.

Il suo infortunio si somma a quello di Dele-Bashiru e alle espulsioni di Guendouzi e Belahyane, rimediate nel derby. Vecino, recuperato a livello medico, non ha ancora la condizione per garantire minuti affidabili. Risultato: per la sfida con il Genoa l’unico centrocampista pienamente disponibile sarà Danilo Cataldi, reduce peraltro dal palo colpito al 94’ nella stracittadina.

Sarri ha ammesso in conferenza stampa di valutare il reintegro di Toma Basic, lasciato fuori lista a inizio stagione. Ma questo significherebbe, sacrificare un difensore come Hysaj o Lazzari. Il tecnico, in extrema ratio, potrebbe dover lanciare in Serie A i giovani Pinelli e Farcomeni. Una mossa d’emergenza più che di programmazione.