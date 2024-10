"Non sono male, perché mi alleno sempre con la Lazio , sono in squadra, non sono fuori ", ci ha tenuto a specificare lo stesso Hysaj durante la conferenza stampa che precede la sfida dell'Albania contro la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia.

"Semplicemente non gioco nei fine settimana, ma ho lavorato su me stesso, faccio le mie corse. La normalità non è la stessa partita, ma cerco di fare il meglio che posso quando arrivo in Nazionale", ha ancora detto il giocatore della Lazio.