Lazzari si ferma per infortunio: c’è il comunicato ufficiale della Lazio

Brutte notizie per la Lazio e per Marco Baroni: il comunicato ufficiale rende note le condizioni di Lazzari che si ferma ai box per infortunio.

Alessia Gentile 8 ottobre - 21:40

La Lazio dovrà fare a meno di Manuel Lazzari che, alla settima giornata di Serie A, ha dovuto abbandonare il campo al 38' contro l’Empoli all'Olimpico. Gli esami svolti dallo staff medico biancoceleste hanno infatti evidenziato una lesione muscolare. I tempi di recupero non sono ancora stati stimati ma difficilmente il classe 1993 tornerà in campo a stretto giro o per lo meno per il rientro dalla sosta.

Lazzari si ferma: la nota della Lazio — "Lo staff medico della S.S. Lazio - si legge - comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso dell’ultima partita con l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Molto probabilmente quindi Marco Baroni dovrà fare a meno di lui al rientro in campo in Serie A e l'assenza sarà una tegola pesante dal momento che, sabato 19 ottobre, la Lazio se la vedrà con la Juventus in trasferta all'Allianz Stadium. L'esterno ha comunque già cominciato il percorso del recupero, con l’obiettivo di tornare sul rettangolo verde di gioco quanto prima ma anche nelle migliori condizioni possibili.