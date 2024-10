Roma, infortunio El Shaarawy: è esclusa la lesione, punta a esserci con l’Inter

In casa Roma si può tirare un sospiro di sollievo: preoccupano meno le condizioni di Stephan El Shaarawy dal momento che non ha rimediato alcuna lesione.

Alessia Gentile 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 20:36)

Buone notizie e sospiro di sollievo quindi per Ivan Juric e in generale per la Roma: Stephan El Shaarawy ha svolto gli esami strumentali del caso dopo il problema muscolare accusato contro il Monza alla settima giornata di Serie A, ma è stata esclusa la lesione. Ecco dunque tutte le ultimissime sulle sue condizioni.

Roma, per El Shaarawy solo affaticamento al polpaccio sinistro — Il calciatore giallorosso ha fatto preoccupare club, tifosi e tecnico giallorossi nel match giocato all'ultima in campionato prima della pausa contro il Monza. L'esterno sinistro ha giocato in quell'occasione solamente 20', poi è stato costretto a chiedere il cambio e al suo posto è subentrato Nicola Zalewski. In un primo momento si è temuto il peggio, poi fortunatamente gli esami svolti non hanno rilevato alcuna lesione al polpaccio sinistro; si è perciò trattato solamente di un lieve stiramento muscolare.

L'obiettivo della Roma è averlo contro l'Inter — L'obiettivo della Roma è ora come ora quello di riuscire ad averlo nuovamente a disposizione già contro l'Inter in vista di domenica 20 ottobre, quindi per il primo match che si giocherà una volta terminati gli impegni delle nazionali. La speranza di Ivan Juric è proprio quella di poter contare su di lui come uomo in più nelle rotazioni in un'ottava giornata decisamente insidiosa contro la squadra di Simone Inzaghi.