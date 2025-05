Le probabili formazioni, le novità e tutte le indicazioni utili per la sfida utile per un piazzamento Champions

Alessia Bartiromo 9 maggio 2025

Per la Champions, per far sì che la stagione resti positiva e proseguire il progetto in vista del prossimo anno. Stesse ambizioni ma strade diverse per raggiungerle in Lazio-Juventus, tra i big match della 36^ giornata di serie A. Le due squadre si affronteranno sabato 10 maggio alle 18, per una sfida intensa con una posta in palio troppo importante. I bianconeri attualmente sono padroni del quarto posto ma hanno gli stessi punti proprio dei biancocelesti e della Roma, impegnata invece nel monday night in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta.

A completare il quadro Milan-Bologna di questa sera, con i felsinei lontani soltanto un punto dal trittico che punta all'Europa che conta. Intrecci interessantissimi che il finale di stagione pone davanti, delineando ancora un po' la strada verso la conquista dell'accesso alla prossima edizione della Champions. Scopriamo insieme tutti i dettagli della sfida, le ultime novità e soprattutto dove vedere Lazio-Juventus in tv e in streaming live.

Il momento delle due squadre — La Lazio di Baroni è reduce dalla vittoria di misura in trasferta contro l'Empoli, con la rete al 1' di Dia. Nonostante un periodo dove si fa maggiore fatica a far gol, i biancocelesti sono arcigni e palesano grande qualità in tutte le fasi di gioco. L'entusiasmo per conquistare l'obiettivo Champions è ben palpabile in città, dove si punta a questo traguardo per sugellare una buonissima stagione. Molto passerà proprio dai due big match in programma nel finale di serie A: prima la Juventus per rosicchiare punti importanti, poi la corazzata Inter nel prossimo turno. Bisogna quindi far assolutamente risultato domani pomeriggio, tentando poi il bis anche contro i nerazzurri il prossimo weekend.

Per la Juventus invece, c'è l'estrema necessità di salvare una stagione con alcune luci positive ma ancora troppe ombre. La cura Tudor sembra aver dato più tranquillità ed equilibrio alla squadra alla ricerca dell'assetto perfetto tra infortuni e defezioni. L'ultima giornata ha regalato ai bianconeri un pareggio in trasferta contro un ottimo Bologna, rendendo ancora più interessante la bagarre per il quarto posto. Ha aperto le marcature Thuram e ha risposto nella ripresa Freuler, palesando un buono stato di forma della Juventus, ancora lontana però dall'essere la migliore versione di se stessa.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus — In vista di Lazio-Juventus, Baroni metterà in campo il migliore undici titolare. L'idea è cercare di recuperare Tavares e Lazzari almeno per la panchina, mentre è da valutare Marusic, non al meglio della condizione fisica dopo la gara dello scorso weekend contro l'Empoli che dovrebbe stringere i denti e farcela per il big match. Poi, le certezze: Mandas ormai l'uomo fidato tra i pali, con Guendouzi e Rovella sulla mediana. In attacco Isaksen, Dia in ballottaggio con Pedro in supporto a Castellanos.

Per la Juventus è ancora emergenza infortunati: Cambiaso non si è allenato in gruppo mentre Koopmeiners resta indisponibile. Tra gli assenti di lusso figura anche Vlahovic, non ancora al top della forma, gettando come sempre nella mischia Nico Gonzales e Kolo Muani. Tudor sta valutando un cambio modulo e al momento sembra essere intenzionato ad adottare il 3-5-2 con McKennie a centrocampo nella doppia fase.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; Weah, Locatelli, McKennie, Thuram, Costa; Kolo Muani, Nico Gonzalez. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere Lazio-Juventus in tv e in streaming LIVE — Scopriamo quindi dove vedere il big match Lazio-Juventus di sabato 10 maggio alle ore 18, che attirerà tantissimi appassionati davanti agli schermi per la sua importanza. Sarà disponibile come sempre sui canali Dazn a partire dalle ore 17 e in streaming sui canali della piattaforma. Ampio spazio agli aggiornamenti, interviste pre e post partita con la Dazn FanZone online per intrattenere gli spettatori con giochi e quiz a tema.