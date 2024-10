Disavventura per i tifosi della Lazio: in occasione della sfida contro il Twente, i tifosi sono stati 'bloccati' all'interno degli Hotel.

La Lazio si prepara al terzo match di Europa League contro il Twente . La squadra di Baroni insegue il primo posto in classifica dopo le due vittorie contro Dinamo Kiev e Nizza, mentre gli olandesi hanno raccolto soltanto due punti in questa League Phase.

Ecco perchè il match di stasera, soprattutto per i padroni di casi, rappresenta uno spartiacque impostante anche per capire concretamente quale può essere il livello raggiunto all'interno della competizione.

C'è però da registrare una brutta disavventura vissuta dai tifosi della Lazio proprio in Olanda. Il tutto è nato da un’ordinanza lampo emessa del Sindaco di Enschede, che ha letteralmente blindato la notte dei tifosi della Lazio in terra Olandese.

L’unica concessione - come riportato da TMW, che cita diversi colleghi presenti in Olanda - è stata la possibilità di ritirare gli ordini effettuati nei servizi di delivery per poter mangiare. L’ordinanza, va detto, ha avuto valenza soltanto nella giornata di ieri ed oggi non verrà applicata.