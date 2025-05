La squadra di mister Farina si gode la promozione dopo aver dominato il campionato

Federico Grimaldi 6 maggio - 12:12

Un trionfo storico e singolare per l’Heraclea Candela, squadra pugliese della provincia di Foggia, che domenica 4 maggio ha conquistato la promozione in Serie D, vincendo il campionato di Eccellenza Campana, girone B. Un risultato straordinario non solo per la terza promozione consecutiva in tre stagioni ma anche per il contesto insolito: una squadra della Puglia che domina in un campionato della Campania. Davanti a circa duemila tifosi in festa, i ragazzi di mister Francesco Farina e della dirigenza Casillo-De Vitto hanno superato 3-1 il Santa Maria la Carità. Spalancando le porte della quarta serie nazionale e regalando un sogno a tutto il territorio dei Monti Dauni.

Heraclea pugliese ma campione in Campania. Perché? — Nonostante abbia sede a Candela, in provincia di Foggia, l’Heraclea milita nel campionato di Eccellenza Campana a causa della sua posizione geografica di confine: il comune è infatti situato a ridosso tra Puglia e Campania. In casi come questo, la Lega Nazionale Dilettanti può assegnare le squadre a gironi extra-regionali per ragioni logistiche e organizzative. Come la vicinanza delle trasferte e il bilanciamento numerico dei campionati. Una scelta insolita, ma che non ha impedito alla squadra foggiana di imporsi con autorità nel girone B dell’Eccellenza Campana.

Battendo nell’ultima e decisiva giornata il Santa Maria la Carità per 3-1 davanti a circa 2000 tifosi festanti. Le reti di Bonicelli, Coulibaly e Sagastizabal hanno consegnato all’Heraclea non solo la promozione in Serie D, ma anche un trionfo che rappresenta un’intera comunità. Come ha sottolineato il sindaco di Candela, Nicola Gatta: "Oggi non ha vinto solo l’Heraclea. Ha vinto un intero paese, tutti i Monti Dauni e la Capitanata. La storica promozione in Serie D è frutto di una programmazione seria e di grande lungimiranza, un esempio di come si può vincere quando si crede nel progetto".