Al via i calendari di Eccellenza, Promozione e prima categoria, le date dei derby calabresi

Tutto pronto per l'inizio dei campionati. Ecco le date da segnare in rosso, ecco le date delle prossime stracittadine calabresi

Giuseppe Martorana 6 agosto - 12:38

Con l’inizio della nuova stagione calcistica ormai alle porte, i calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria sono stati finalmente svelati. Per le squadre reggiane, i derby saranno il piatto forte di un'annata che promette grandi emozioni. Ecco una panoramica sui principali appuntamenti da segnare in agenda, con focus sui derby più attesi.

Eccellenza: Derby e Confronti Cruciali — La stagione di Eccellenza partirà domenica 1° settembre con un derby subito denso di significato: Arcetana contro Correggese. Questo match sarà solo il primo di una serie di sfide che infiammeranno il campionato. Altro derby significativo si disputerà il 15 settembre tra Rolo e Fabbrico, con il ritorno previsto per il 12 gennaio 2025. Inoltre, il confronto tra Vianese e Arcetana, che nella passata stagione hanno dato vita a duelli appassionanti in Promozione, sarà in programma il 1° dicembre, con la partita di ritorno fissata per il 6 aprile 2025. Il campionato, invece, si chiuderà il 4 maggio con un calendario che potrebbe decidere le sorti finali delle squadre, inclusi gli incontri tra Brescello e Borgo San Donnino e Correggese e Nibbiano.

Promozione: Derby Regionali e Scontri Diretti — Il girone A di Promozione vedrà subito un derby reggiano il 1° settembre con Bibbiano/San Polo contro Boretto. Questo sarà il primo di una serie di sfide regionali che caratterizzeranno il campionato. L'ultimo turno, fissato per il 4 maggio, presenterà un altro derby tra Montecchio e Vezzano, che promette di essere un confronto decisivo per le sorti della stagione. Nel girone B, l'attenzione sarà invece rivolta ai derby tra Casalgrande e Baiso/Secchia il 1° settembre, e la chiusura del campionato il 4 maggio con Casalgrande contro Campagnola e Sammartinese contro Baiso/Secchia, tre sfide che potrebbero risultare cruciali per la promozione.

Prima Categoria: Derby da Non Perdere — Il campionato di Prima Categoria prenderà infine il via il 15 settembre. Nel girone B, il primo derby reggiano sarà tra Barcaccia e Quattro Castella, mentre l’Atletico Bibbiano Canossa affronterà il Team Traversetolo. Il 4 maggio, giorno dell'ultima giornata, la sfida tra Basilicastello ed Atletico Bibbiano Canossa e il confronto tra Quattro Castella e Fognano potrebbero avere un impatto decisivo sulla classifica finale. Nel girone C, i derby saranno all'ordine del giorno, data la predominanza delle squadre reggiane. Gli incontri iniziali includeranno Boca Barco contro Campeginese e Guastalla contro Corlo. Il 4 maggio, l’ultimo turno sarà caratterizzato da match decisivi come Atletic Progetto Montagna contro Virtus Correggio e Solierese contro Guastalla.