Alessandro Borghi non ce l'ha fatta: calcio in lutto per il 24enne modenese

Dopo le giovanili con il Modena, Alessandro Borghi si è fatto notare in diverse categorie nel panorama modenese. Per lui anche un'esperienza internazionale, a Gibilterra, sulle orme del fratello: insieme hanno militato nel Glacis United, squadra della massima divisione del paese. Poi il ritorno a casa, nel modenese, fino allo stop per la malattia. L'Audax, prima squadra di Borghi, ha salutato così il 24enne: "Una notizia terribile, un dolore immenso, un grave lutto per la comunità di Casinalbo, per l’Audax. Si è spento oggi, dopo una strenua lotta contro una terribile malattia, Alessandro Borghi, 24enne cresciuto calcisticamente nella giovanili dell’Audax per poi passare ad altre categorie superiori fino a raggiungere la Serie A a Gibilterra. Un grande affettuoso abbraccio alla sua famiglia, alla mamma, al papà, ai suoi fratelli. Ciao Alessandro".