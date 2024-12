Mandelli: “Per il derby serve coraggio. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più”

Mandelli carica il Modena alla vigilia del derby contro la Reggiana. Le dichiarazioni alla vigilia del match del Mapei Stadium

Enrico Pecci Redattore 13 dicembre - 15:27

È vigilia del derby per Reggiana e Modena. Paolo Mandelli, che è un doppio ex del match, ha caricato i canarini verso la sfida del Mapei Stadium in programma domani alle ore 15.00. Il tecnico gialloblù è intervenuto così in conferenza stampa: "Il fatto che il gol e la vittoria a Reggio mancano da molti anni credo che sia un fattore per entrambe le squadre. Noi possiamo essere la squadra che non riesce ad invertire questo trend, ma anche quella che può scrivere una storia diversa. Anche loro possono essere la squadra che è riuscita a mantenere questo primato o quella che ha subito gol o perso dopo tanti anni".

Mandelli carica il Modena: "Servirà coraggio, io sono sereno" — Questo il messaggio dell'allenatore al suo Modena: "Domani serve coraggio, ma questo non è dettato dalle scelte in attacco. Dobbiamo essere accorti, difenderci bene, ma allo stesso tempo quando siamo in possesso di palla dobbiamo creare situazioni che siamo in grado di fare".

"Abbiamo affrontato la settimana in maniera serena - ha proseguito Mandelli - consapevoli che quando indossiamo la maglia del Modena cercheremo sempre di vincere conto qualsiasi avversario. A volte ci si riesce e altre no. Cercheremo di fare la nostra prestazione e magari gioire alla fine insieme alla società, ai tifosi e alla città". L'allenatore non rinnega il suo passato con la Reggiana: "Io sono passato per Reggio uno anno, quando ero molto giovane, e sono stato bene. Ho un bel ricordo".

Visualizza questo post su Instagram

Reggiana-Modena, Mandelli: "Loro sono in salute, ma anche noi. Vogliamo la vittoria" — Il tecnico dei canarini si è poi soffermato sui singoli: "Io sono sereno. L’avversario sta bene, ma ho visto la mia squadra allenarsi e sono tranquillo. Sono convinto che domani faremo la prestazione. Attacco? Pedro Mendes, Caso e Defrel possono giocare insieme e coesistere perché hanno caratteristiche diverse e si completano. Con loro tre insieme bisogna, però, eventualmente cambiare qualcosa in mezzo al campo. Cotali-Idrissi? Hanno caratteristiche diverse. Loro devono dare sempre il massimo quando sono chiamati in causa. Botteghin ha ripreso il lavoro differenziato sul campo e contiamo di riaverlo al più presto".

Infine, sugli avversari: "La Reggiana ha trovato la quadra. È una squadra difficile da affrontare, che corre ed è organizzata. I meriti vanno all’allenatore che ha trovato la fisionomia giusta alla squadra. Loro sono in salute, ma anche noi lo siamo. L’unica differenza è che loro arrivano da una vittoria e noi da un pareggio. Speriamo di vedere una bella partita e di spuntarla". Il Modena di Mandelli è pronto per il derby.