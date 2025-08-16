Milan-Bari, l’ultimo precedente tra i due club in Coppa Italia

Milan-Bari, nel 2011 l'ultimo precedente in Coppa Italia

Il Milan ha iniziato la stagione 2010/2011 prendendo Allegri in panchina e, durante quell'estate, ha acquistato due campioni del calibro di Ibrahimovic e Robinho. In quell'annata, i rossoneri hanno affrontato il Bari sia in Serie A che in Coppa Italia. In campionato, il Diavolo ha vinto 2-3 al San Nicola la gara d'andata, mentre la gara di ritorno è terminata 1-1 con gol dell'ex firmato da Antonio Cassano, arrivato a gennaio 2011 dopo aver lasciato in modo brusco la Sampdoria. Tra questi due match, milanesi e baresi si sono incontrati agli ottavi di finale di Coppa Italia e la cornice per la partita era il San Siro.