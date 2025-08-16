Alle ore 21:15 di domani sera, il Milan ospiterà il Bari allo Stadio Giuseppe Meazza in occasione dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Per entrambe si tratta della prima uscita ufficiale della stagione 2025/2026. In attesa che arrivi il calcio d'inizio, rivediamo insieme l'ultima volta in cui le due squadre si sono incontrate in coppa. Da allora diverse cose sono cambiate per entrambi i club, anche se tra i rossoneri di oggi ci sono due personaggi presenti quel giorno: Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Diavolo; Zlatan Ibrahimovic, attuale Senior Advisor del Milan.
Racconto
Milan-Bari, l’ultimo precedente tra i due club in Coppa Italia
Il Milan ha iniziato la stagione 2010/2011 prendendo Allegri in panchina e, durante quell'estate, ha acquistato due campioni del calibro di Ibrahimovic e Robinho. In quell'annata, i rossoneri hanno affrontato il Bari sia in Serie A che in Coppa Italia. In campionato, il Diavolo ha vinto 2-3 al San Nicola la gara d'andata, mentre la gara di ritorno è terminata 1-1 con gol dell'ex firmato da Antonio Cassano, arrivato a gennaio 2011 dopo aver lasciato in modo brusco la Sampdoria. Tra questi due match, milanesi e baresi si sono incontrati agli ottavi di finale di Coppa Italia e la cornice per la partita era il San Siro.
Il 20 gennaio 2011 il Milan ha ospitato la squadra allora allenata da Gian Piero Ventura. Al minuto 18 il Bari commette un errore in fase di possesso regalando palla a Robinho che, dopo alcuni metri di corsa, serve Ibracadabra, il quale entra prima in area per poi segnare insaccando il pallone sul secondo palo sbloccando così il match. Poco prima del duplice fischio, il Milan ha tempo di andare sul 2-0 grazie ad Alexander Merkel su assist di Robinho. Quel giorno, il centrocampista nato nel 1992 ha segnato il primo gol della sua carriera. Al 65', Merkel ricambia l'assist dell'allora numero 70 del Milan che, in area di rigore, ha segnato la rete del 3-0. Al termine della stagione 10/11, il Diavolo ha vinto il 18° Scudetto. Il Bari, invece, ha chiuso il campionato in ultima posizione retrocedendo in Serie B con Sampdoria e Brescia.
