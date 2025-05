Milan, Conceicao: “Non voglio parlare dell’arbitro. Futuro? Ci vediamo domenica a Roma..”

Il tecnico portoghese dopo la finale persa: "Ambiente e contesto molto difficile. Questa sconfitta rispecchia a pieno la nostra stagione"

Federico Grimaldi 15 maggio 2025 (modifica il 15 maggio 2025 | 00:25)

Il Milancade all’Olimpico e dice addio alla Coppa Italia, sconfitto 1-0 da un Bologna organizzato, aggressivo e affamato. I rossoneri hanno sofferto per tutta la gara il pressing alto e feroce degli uomini di Italiano, incapaci di trovare spazi e ritmo. Decisivo il gol di Ndoye nella ripresa, che ha regalato ai rossoblù un trionfo storico. Una notte amara per Conceicao, mai davvero in controllo della partita e sempre più in bilico: il suo futuro sulla panchina del Milan ora è tutto da scrivere. Ecco le sue parole

| Bologna have WON the Coppa Italia! 1-0 win over Milan.

This is Bologna's first time winning a domestic trophy in 51 years!

For manager Vincenzo Italiano, it is his FIRST major trophy. Congratulations. pic.twitter.com/tash51w6HG

Milan, Conceicao: "Complimenti al Bologna. Mi dispiace per i tifosi, ma così sono le partite" — Le parole di Conceicao al termine della finale persa: "Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto un paio di occasioni per passare in vantaggio. Nella ripresa potevamo fare di più, anche se il Bologna ha trovato il gol con un mix di bravura e un pizzico di fortuna. Complimenti a loro, hanno vinto e meritano rispetto. È vero, abbiamo giocato poco, ma non voglio cercare alibi o parlare degli arbitri, perché poi si dice che cerco scuse".

"Siamo arrivati in finale, così come in Supercoppa dove abbiamo vinto. Ora vogliamo chiudere il campionato con dignità. Mi dispiace tanto per i tifosi: è una delusione per tutti. Avremmo potuto e dovuto fare qualcosa in più, ma questo è il calcio. Tutti, dopo, sono bravi a leggere la partita. Io, prima del match, ho fatto quello che dovevo: ho preparato la gara nel dettaglio, ho fatto le scelte in linea con il lavoro fatto durante la settimana".

"Sappiamo cosa non ha funzionato. L’impostazione dei difensori non è andata come previsto, avevamo preparato la costruzione in modo diverso. Il primo tempo non è stato negativo, ma poi siamo calati. È stata una gara combattuta, in ogni duello, e in partite così ogni dettaglio può fare la differenza. Questa finale è un po’ lo specchio della nostra stagione: altalenante, con difficoltà e qualche occasione mancata. Sono deluso per il risultato, per non essere riusciti a portare a casa la coppa. È stata una serata difficile, in un contesto complicato. Ma ora bisogna ripartire. Ci vediamo domenica a Roma".