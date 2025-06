Le parole esclusive di Phillip Arens, giornalista della Bild specializzato sul Bayer Leverkusen, che ha chiarito la posizione del club sul futuro del centrocampista ex-Arsenal

Stefano Sorce 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 10:31)

Il Milan del nuovo corso Allegri-Tare si sta muovendo su vari fronti sul calciomercato. Dopo il possibile arrivo di Luka Modric dal Real Madrid, si parla anche di Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza al Bayer Leverkusen. In questi ultimi giorni i rumors di mercato si fanno più insistenti e per fare chiarezza sulla reale situazione e sulle prospettive di mercato, abbiamo intervistato Phillip Arens, reporter della Bild e voce autorevole sul Bayer Leverkusen. Arens ci ha illustrato il valore di Xhaka per il club, l’atteggiamento del giocatore nei confronti di un possibile trasferimento e le dinamiche attuali che influenzano il futuro del centrocampista, soffermandosi anche sulle implicazioni tattiche e umane che una sua eventuale partenza potrebbe avere per il Milan.

Milan, Arens: "Il Bayer non può perdere anche Xhaka" — Quale è la posizione attuale del Bayer Leverkusen su Granit Xhaka? Il club, anche di recente, ha mostrato fermezza nel voler trattenere il centrocampista, rifiutando offerte importanti. Alla luce delle voci su un possibile interesse del Milan, esiste oggi una reale apertura a una cessione oppure la linea resta la stessa?

"La situazione riguardante il futuro di Granit Xhaka al Bayer Leverkusen è chiara: il club non intende cedere il centrocampista svizzero. Xhaka è stato indicato dalla dirigenza come uomo chiave per la squadra, un ruolo che gli è stato confermato anche dopo l’ultima partita della stagione. Attualmente il Bayer Leverkusen sta attraversando un momento di grande cambiamenti: quattro elementi fondamentali della squadra hanno lasciato il club. Tra questi spiccano l’allenatore Xabi Alonso, che aveva portato Xhaka a Leverkusen, e i giocatori Jonathan Tah, Jeremie Frimpong e Florian Wirtz, veri protagonisti della squadra nelle scorse stagioni".

"Anche Xhaka è consapevole di questo ricambio generazionale. Avendo vissuto un’esperienza simile all’Arsenal, ha dichiarato di non essere uno dei più giovani in squadra, ma ha ribadito che la sua volontà è chiara: non è in fuga. 'Sto molto bene in Germania, con la mia famiglia', ha spiegato, sottolineando che proprio in questa regione è nata la sua terza figlia in primavera e che la sua famiglia vive un momento felice".

Xhaka vede davvero il Milan come un’opzione concreta? Si è parlato del gradimento del giocatore verso il club rossonero. Ci sono stati contatti tra l’entourage dello svizzero e l’area tecnica del Milan? E soprattutto: Xhaka sarebbe disposto a lasciare la Bundesliga per intraprendere una nuova avventura in Serie A?

"Al momento non è pervenuta nessuna offerta ufficiale al Bayer Leverkusen, né tantomeno ci sono trattative tra il club tedesco e il Milan. Le notizie circolate fino ad ora sono solo “rumors di mercato” provenienti dai media, senza fondamento concreto. Sarebbe un grave errore per il Bayer perdere anche Xhaka, considerando che già molte stelle stanno lasciando la squadra. Tuttavia, Xhaka stesso ha escluso di voler andare via e tutto dipenderà dall’allenatore, Erik Ten Hag, qualora si concretizzassero eventuali interessi".

Arens: "Per me Xhaka rimarrà al Bayer" — In caso di addio, quale sarebbe la valutazione economica che il Bayer farebbe del cartellino? Con un contratto in essere fino al 2028, il Leverkusen detiene una posizione di forza. Ci si aspetta un’eventuale trattativa su cifre elevate o il club potrebbe prendere in considerazione un’offerta ritenuta congrua; magari da parte di un top club come il Milan?

"Da parte mia, consiglierei di affidare la fascia di capitano proprio a Granit Xhaka, un riconoscimento per il suo ruolo fondamentale. Sottolineo che non ho avuto colloqui diretti con Xhaka riguardo al Milan, anche se è vero che ci sono stati alcuni contatti tra il club rossonero, tramite l’agente Igli Tare, e l’entourage del giocatore. Al momento però per il Bayer Leverkusen questo non è un tema prioritario, visto che Xhaka è legato al club da un contratto fino al 2028 e una cifra di 10 milioni di euro per la sua cessione sarebbe irrisoria"

"Parlando in generale, Granit Xhaka resta un pilastro fondamentale per il Bayer Leverkusen. Dopo la vittoria nella finale di Coppa di Germania a Berlino nel 2024, in cui Xhaka ha segnato il gol decisivo, lo stesso Xabi Alonso ha dichiarato che senza di lui il successo in Bundesliga non sarebbe stato possibile, sottolineando il valore del centrocampista".

Cosa potrebbe portare Granit Xhaka al Milan dal punto di vista tattico, tecnico e umano? Con la sua esperienza internazionale e il ruolo chiave nel Leverkusen, quale sarebbe, secondo te, il contributo più rilevante che Xhaka potrebbe offrire al centrocampo rossonero, dentro e fuori dal campo?

"Xhaka è sempre a disposizione, non ha problemi fisici e nella stagione 2023-24 ha giocato 65 partite, comprese quelle con la nazionale durante il Campionato Europeo in Germania. La sua presenza in campo è costante e il suo ruolo, quasi da allenatore in campo, è fondamentale anche nello spogliatoio. Nel Bayer Leverkusen è un leader anche senza la fascia da capitano e con Xhaka in campo l’equilibrio è assicurato. In conclusione, ribadisco: il Bayer Leverkusen non ha intenzione di cedere Granit Xhaka e, secondo me, il centrocampista rimarrà nel club".