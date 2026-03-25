La bagarre al vertice della serie A è tutt'altro che conclusa. Milan e Napoli infatti, stanno rendendo più movimentata la lotta per uno scudetto che sembrava dovesse andare già di diritto all'Inter, sfruttando al meglio i passi falsi dei nerazzurri. Ne sono felici i tifosi, che vivranno un finale di campionato incandescente, in particolar modo per la prossima giornata che metterà davanti alla squadra di Chivu la Roma, in contemporanea con il big match proprio tra azzurri e rossoneri. Il doppio ex delle squadre di Milano Christian Panucci ha commentato il momento, lanciando dei messaggi importanti in particolar modo per il team di Allegri, con un grande potenziale inespresso in panchina e l'assenza di un vero numero 9. Parole rassicuranti per Leao ma anche per il Napoli, che punta almeno al secondo posto nonostante i tantissimi infortuni in stagione. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>.