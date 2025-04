Milan-Inter: dove vedere la partita di Coppa Italia in tv e in streaming LIVE

Le probabili formazioni, i dettagli e tutte le indicazioni utili

Alessia Bartiromo 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 15:48)

Manca ormai pochissimo all'attesissimo derby Milan-Inter in programma mercoledì 2 aprile a San Siro alle ore 21:00, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Una gara fondamentale non solo per il peso specifico delle due squadre ma per il prosieguo della stagione di entrambe. Si tratta infatti di una competizione nel mirino della capolista nerazzurra ancora in corsa per scudetto e Champions League ma ancor più importante per i rossoneri, che potrebbero salvare così un'annata al momento più che deludente e che li estromette ad oggi da un piazzamento europeo. Il computo dei derby stagionali sorride al Milan, non solo con la vittoria della Supercoppa Italiana proprio ai danni della squadra di Inzaghi ma anche con la vittoria per 2-1 nel primo derby di campionato a settembre e il pari per 1-1 in quello di ritorno a febbraio.

Il momento delle due squadre — In vista di Milan-Inter, il momento delle due squadre è totalmente diverso. La squadra di casa si lecca ancora le ferite dopo il ko per 2-1 domenica sera allo stadio Maradona contro il Napoli, seconda forza del campionato. I rossoneri sono così scivolati al nono posto in classifica, attualmente estromessi da tutti i piazzamenti per l'Europa. Ciò che preoccupa maggiormente però Conceição è la fase difensiva della sua squadra, che all'ombra del Vesuvio ha subito due reti in 19'. La reazione della ripresa trovando il gol che ha accorciato le distanze con il forcing finale, ha rappresentato un ottimo spunto dal quale ripartire per il derby di Coppa Italia, che rappresenta al momento una vera e propria ancora di salvezza per la stagione di Maignan e compagni.

L'Inter sorride, reduce dal match interno contro l'Udinese vinto 2-1 confermando la vetta della classifica. Una prova di forza importante, giunta in un momento di grande emergenza per i nerazzurri, orfani ancora degli acciaccati Lautaro, Zielinski, Dumfries e Taremi tra tutti. Inzaghi sta cercando altresì di dosare al meglio le energie fisiche e mentali considerando anche il prossimo importante impegno di Champions League contro il Bayern Monaco in programma in Germania il prossimo martedì per la gara di andata dei quarti di finale. L'impegno infrasettimanale di Coppa Italia infatti, costringerà Sommer e compagni agli straordinari, riscendendo nuovamente in campo per la serie A sabato pomeriggio alle 18:00 in trasferta a Parma.

A battle written in history opens a new front ⚔️🔴⚫#MilanInter#CoppaItaliaFrecciarossa#SempreMilanpic.twitter.com/TvBx7VRmeo

— AC Milan (@acmilan) April 1, 2025

Le probabili formazioni — Il Milan è pronto a schierare la sua migliore formazione, in base alle indicazioni durante gli allenamenti e quanto visto di positivo nella ripresa della gara di domenica sera contro il Napoli. Out Loftus-Cheek operato a Napoli di appendicite, così come Emerson Royal, infortunato. In difesa scalpita Thiaw al fianco di Gabbia, mentre a centrocampo riflettori puntati sul grande protagonista Reijnders, tra i calciatori più in forma del momento. Le più grandi novità potrebbero riguardare l'attacco, con Leao pronto per giocare dal 1' a supporto di Giménez. A difendere i pali come sempre Mike Maignan.

Numerose incognite da smaltire anche per l'Inter che in primis dovrà affrontare il problema legato alla forma fisica di Lautaro. L'attaccante argentino non ha ancora recuperato al meglio dall'infortunio e come ha dichiarato Inzaghi in conferenza alla vigilia, non sarà rischiato nel derby di San Siro. L'idea è quella di recuperarlo per la trasferta di sabato contro il Parma e averlo a disposizione sia per la Champions che per la gara di ritorno di Coppa Italia. Oltre i lungodegenti sarà assente Asllani, squalificato, mentre rientra Darmian pronto per una maglia da titolare. In attacco ballottaggio Correa-Arnautovic, per una consueta alternanza così come quella dei portieri Sommer-Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Giménez. Allenatore: Sergio Conceicao

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

Milan-Inter: dove vedere il derby di Coppa Italia in Diretta LIVE — Il derby di Coppa Italia Milan-Inter è in programma mercoledì 2 aprile alle ore 21:00 nella suggestiva cornice di San Siro. Il big match sarà visibile sia in chiaro su Canale 5 sia in televisione che in streaming gratuito su Mediaset Infinity con la diretta che ha inizio dalle 20.50 proseguendo con gli approfondimenti fino alla mezzanotte. Su Dazn invece c'è la possibilità di vivere approfonditamente il prepartita con InterTv. Una doppia chance per dare la possibilità a tutti i tifosi di assistere senza problemi alla gara, sia seduti comodamente dal divano di casa o sui dispositivi mobili a disposizione, ovunque ci si trovi.