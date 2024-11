Milan-Juventus, i rossoneri lasciano San Siro tra i fischi

Anche nella ripresa latitano le occasioni pericolose. Ci prova Fofana per i rossoneri ed ancora Yildiz, ma Maignan e Di Gregorio non sono nemmeno impensieriti. Protesta il Milan per un presunto rigore su Leao, ma Savona interviene in anticipo e non c'è contatto falloso in area. La conduzione di gara dell'arbitro Chiffi è fin troppo semplice per un big match di tale importanza. La squadra di Fonseca lascia San Siro tra i fischi, mentre la Juventus di Thiago Motta si prende un punto prezioso in trasferta ed in piena emergenza soprattutto in attacco.