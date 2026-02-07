Milan, Leao e Pulisic stringono i denti per tornare in campo: la situazione

Tre giorni di riposo per il Milan, che tornerà ad allenarsi a Milanello soltanto domani approfittando della gara interna rinviata contro il Como al 18 febbraio. Il prossimo impegno sarà venerdì 13 febbraio in trasferta contro il Pisa, con il tecnico Massimiliano Allegri che dovrà valutare al meglio la formazione da schierare. I riflettori sono tutti puntati su Rafa Leao e Christian Pulisic, punte di diamante della rosa, entrambi ancora non al top della forma. Il brasiliano convive da tempo con un'infiammazione nella zona dell'adduttore-pube mentre lo statunitense è reduce da una brutta borsite all'anca. Da valutare attentamente la situazione in vista della prossima settimana, per non incorrere in ricadute e centellinando il minutaggio a disposizione. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>