Milan-Lecce, Oddo il doppio ex: dalla Champions al ritiro

Con una squadra ha vinto titoli nazionali ed internazionali, mentre con l'altra ha giocato l'ultima stagione della sua carriera agonistica

Jacopo del Monaco 22 settembre - 13:00

Nel corso della sua carriera da calciatore, Massimo Oddo ha giocato sia per il Milan che per il Lecce. Le due squadre, alle ore 20:45 di domani sera, si affronteranno allo Stadio Giuseppe Meazza in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Aspettando il giorno della partita, ripercorriamo gli anni nei due club dell'ex terzino destro, che oggi allena il Milan Futuro in Serie D.

Massimo Oddo tra Milan e Lecce — Classe 1976, Oddo ricopriva il ruolo di terzino destro. Una delle sue migliori abilità erano i calci di rigore ed infatti nel ha segnati ben 24 su 27 calciati. Dopo esser stato nel settore giovanile del Renato Curi, passa a quello del Milan che, per diverse stagioni, lo gira in prestito prima di cederlo al Napoli nel 1999. Un anno dopo, Oddo si trasferisce al Verona con cui ha esordito in Serie A. Nel 2002 passa alla Lazio, dove ha vinto la Coppa Italia 03/04 e due anni dopo ha conquistato il Mondiale con l'Italia. A gennaio del 2007, l'allora terzino fa il suo ritorno al Milan facendo il suo esordio contro il Parma.

Nel marzo dello stesso anno segna il primo gol in rossonero contro il Chievo, mentre due mesi dopo gioca da titolare e vince la finale di Champions League contro il Liverpool. Sempre nel 2007 vince anche la Supercoppa UEFA contro il Siviglia ed il Mondiale per Club ai danni del Boca Juniors. Al termine della stagione 08/09 passata in prestito al Bayern Monaco, Oddo torna a vestire la maglia del Milan e nel giro di pochi mesi nel 2011 vince Scudetto e Supercoppa Italiana.

Dopo 80 presenze, 2 reti e 6 assist in rossonero, a fine agosto dello stesso anno viene girato in prestito al Lecce. Con la squadra pugliese ha giocato 27 match segnando un solo gol proprio contro il Milan datato 23 ottobre 2011: quel giorno, ha segnato dal dischetto la rete del momentaneo 2-0 ma, alla fine, il Diavolo ha portato a casa la vittoria vincendo 3-4 grazie alla tripletta di Kevin-Prince Boateng ed al gol decisivo di Mario Yepes al minuto 85. Al termine della stagione 11/12, poi, Oddo ha annunciato il ritiro dalla carriera agonistica.