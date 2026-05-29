Mike Maignan è convinto che un giorno il Milan si rialzerà. Per il momento, però, rimangono solo grande sconforto e sfiducia nell'ambiente rossonero.
Da Maignan-Ekuban al derby milanese: rispunta il duello Handa-Emanuelson...
In casa Milan si raccolgono i pezzi di una stagione sconfortante. Eliminata prematuramente dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa Italiana, sperava nel campionato quale strada per tornare al successo. Ebbene, dopo un girone d'andata che ha fatto sognare i suoi tifosi, in quello di ritorno la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha subìto un crollo verticale, mancando la qualificazione alla Champions League.
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Milan, Maignan fatalista: "Prima o poi ci si rialzerà"Il quinto posto con cui ha chiuso la sua annata sportiva ha gettato forti ombre sul futuro del Milan. L'esonero in massa di larga parte del board manageriale, oltre al cambio di guida tecnica, è stata la pietra tombale sul progetto firmato Allegri-Tare. Adesso, i rossoneri vanno ancora in cerca di un nuovo allenatore, con la pista Pochettino che va tenuta in forte considerazione. Iraola e Italiano parrebbero, al momento, sullo sfondo. E così la ricostruzione della squadra è affidata a Zlatan Ibrahimovic, il solo "superstite" della precedente gestione.
In questa situazione sportivamente ed economicamente deficitaria, ci ha pensato Mike Maignan a riportare ordine con poche e semplici parole. L'estremo difensore del Milan si è affidato a Instagram per esprimere tutto il disappunto nell'aver vissuto un'altra stagione non all'altezza delle aspettative. Classe 1995, è anche grazie alle sue parate che i rossoneri sono riusciti a stare galla per la qualificazione Champions, comunque sfumata, fino all'ultima giornata. Il contratto che ha rinnovato di recente lo mette al riparo da eventuali spiacevoli sorprese. Avendo, inoltre, 5 stagioni alle spalle con la maglia del Milan, l'ex Lille è convinto che un giorno la sua squadra tornerà a competere per gli obiettivi che le spettano.
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