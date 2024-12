Milan e Roma si affronteranno domenica sera nel big match della diciottesima giornata di Serie A: cosa aspettarsi dalla sfida.

Luca Paesano Redattore 28 dicembre - 11:57

La Serie A si prepara a chiudere i battenti di questo 2024 con il super match di domenica sera tra Milan e Roma. Le due squadre si sfidano a San Siro, alle ore 20:45, in una delle grandi classiche del calcio italiano.

La formazione di Fonseca è in piena emergenza per via delle tante assenze che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane e cerca di trovare continuità in una stagione dagli umori e i risultati piuttosto altalenanti. I giallorossi invece scorgono finalmente la luce in fondo al tunnel: la cura Ranieri comincia a funzionare ed il 5-0 rifilato al Parma nell’ultima giornata è un avvertimento da non sottovalutare.

Precedenti in favore del Milan, Roma a digiuno dal 2019 — Milan e Roma si sono già incrociate in 178 occasioni nella lunga storia della Serie A. I precedenti sono sbilanciati in maniera evidente in favore dei rossoneri, che hanno vinto 80 partite contro le 45 della formazione giallorossa. Completano lo storico complessivo i 53 pareggi.

Vincere a Milano per la squadra di Claudio Ranieri rappresenterebbe una mezza impresa. Nella propria storia, i giallorossi sono riusciti a trionfare a San Siro contro il Milan solamente in 19 occasioni e, in generale, arrivano al match di domenica dopo una striscia di risultati disastrosi contro i rossoneri.

La Roma non vince il big match in Serie A dall’ottobre 2019, quando si impose per 2-1 all’Olimpico grazie alle reti di Dzeko e Zaniolo. Da allora, nei successivi 9 incontri sono arrivate 6 sconfitte e 3 pareggi. Per risalire all’ultimo successo dei giallorossi a San Siro, invece, bisogna andare indietro fino al 2017, con lo 0-2 marchiato da Dzeko e Florenzi.

Ha sorriso invece alla Roma il doppio confronto dei quarti di finale di Europa League della passata stagione, che ha visto vincere la formazione di Daniele De Rossi sia all’andata a Milano che al ritorno all’Olimpico.

Milan-Roma, come arrivano le due squadre alla sfida — Il Milan arriva al big match di San Siro in un momento non proprio felicissimo. Paulo Fonseca comincia a fare la conta degli uomini a disposizione, decimati per via dei tanti problemi muscolari dell’ultimo periodo. L’impressione è che si possa andare nuovamente verso una formazione inedita, con Jimenez dal primo minuto, con Theo in posizione più avanzata e Terracciano mediano.

I rossoneri non sono mai riusciti a trovare continuità nel percorso di questa stagione, alternando buoni risultati a prestazioni decisamente meno brillanti. L’ottavo posto in classifica riflette gli alti e bassi della squadra di Fonseca, che si trova ora a dover rincorrere per poter sperare in un posto in Europa per il prossimo anno.

Ancor più travagliato il percorso della Roma, che con Claudio Ranieri è arrivata già al terzo allenatore della stagione. I giallorossi hanno faticato all’inizio con De Rossi, salvo poi peggiorare addirittura le cose con Juric.

Tuttavia, l’arrivo di Sir Claudio in panchina sembra aver messo una pezza, riportando un po’ di equilibrio nello spogliatoio e, soprattutto, rigenerando entusiasmo in una piazza che stava andando via via spegnendosi. La Roma ha ritrovato un po’ di equilibrio in campo, e con esso anche qualche buon risultato. Tuttavia, i giallorossi devono fare i conti con un rendimento esterno da incubo in questo girone d’andata, con solo 4 punti fatti in 8 partite e nessuna vittoria in trasferta.

Milan-Roma, il pronostico della sfida — Analizzando le quote dei principali bookmakers, i pronostici della sfida sono leggermente sbilanciati in favore del Milan. Il fattore San Siro gioca e giocherà sicuramente un ruolo importante, in una sfida che sulla carta dovrebbe risultare piuttosto equilibrata.

Le assenze in casa rossonera sono tante ed anche importanti. Morata dovrebbe farcela, mentre saranno sicuramente fuori dai giochi Rafa Leao e Pulisic. La Roma invece sta ritrovando il miglior Dybala, in forma smagliante contro il Parma e di nuovo trascinatore.

Da tradizione, gli incroci tra Milan e Roma regalano spesso e volentieri sfide avvincenti e ricche di gol. Negli otto precedenti delle ultime 4 stagioni di Serie A, entrambe le squadre sono sempre andate a segno, con un totale di 29 reti realizzare ed una incredibile media di 3.6 gol a partita. Magari non ci sarà una pioggia di gol, ma anche per domenica è lecito aspettarsi una gara decisamente frizzante.