Milanese smentisce Melli: “Io la Juve volevo batterla”

Perugia-Juve 1-0, la clamorosa rivelazione di Melli

L'ex calciatore biancorosso Alessandro Melli, è tornato in evidenza, parlando di quel famoso Perugia-Juve, rilasciando delle clamorose dichiarazioni al podcast “Non è più domenica”. L’attaccante -entrato tra l'altro al 77', quindi a partita quasi finita - ha rivelato che ci fu un tentativo di accordo per fare in modo che quel match finisse in parità. “Eravamo salvi e non avevamo altro da chiedere al campionato. La Juve doveva vincere per conquistare il titolo. Veniva da una settimana di polemiche per la rete di Cannavaro con il Parma, arrivarono sotto scorta come se fossero pregiudicati. Gaucci era legato alla Lazio e al Banco di Roma, in settimana ci chiese di fare di tutto per vincere e che ci avrebbe dato anche un premio perché voleva che la Lazio vincesse il campionato, per interessi personali. Se avessimo perso ci avrebbe portato in Cina in ritiro. Negli spogliatoi provammo a metterci d’accordo con loro per pareggiare, sarebbero andati a fare lo spareggio. Ma la Juventus non accettò la proposta, soprattutto Davids, Zidane e Montero. Fu un pourparler di nascosto tra i giocatori più rappresentativi. Alla fine disputammo una partita irregolare, non si poteva giocare in quel campo. Poi finì come finì per via di un episodio”.