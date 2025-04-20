Tutte le informazioni utili in avvicinamento al derby emiliano-romagnolo
Quest'anno il calcio italiano non si ferma neanche a Pasqua e Pasquetta e in Serie B la trentaquattresima giornata va a coincidere con un altro derby dell'Emilia-Romagna. Lunedì, alle 17:30, scenderanno in campo Modena e Cesena per una partita quasi decisiva per decidere chi può ancora sognare la Serie A. Divise da soli 3 punti, le due squadre occupano rispettivamente il decimo e nono posto, appena fuori dalla zona playoff che attualmente è occupata dal Bari con i suoi 44 punti (gli stessi del Cesena). Scopriamo tutte le ultime news della gara e dove vedere Modena-Cesena in tv e in streaming live.
Il momento delle due squadreIl Modena di mister Mandelli non ha alcuna intenzione di perdere due derby consecutivi dopo l'1-3 casalingo della settimana scorsa contro il Sassuolo. La squadra di casa vuole tornare a convincere dopo le due brillanti vittorie contro Catanzaro e Pisa per rimanere agganciata alla zona playoff, allontanatasi di un solo punto rispetto alla scorsa giornata. Per i canarini sarà necessario che Gliozzi e Santoro, entrambi in gol in due delle ultime tre partite, diano continuità alle loro ultime buone prestazioni.
Il Cesena non arriva benissimo allo scontro diretto. Con 0 vittorie nelle ultime 5 partite, gli uomini di Mignani hanno iniziato a perdere sempre più quota in classifica fino a uscire dalla zona playoff proprio la settimana scorsa. Per sognare la Serie A diventa così necessario invertire la rotta al più presto possibile e una vittoria nel derby potrebbe dare quella scossa che serve ai bianconeri. Fondamentale per gli ospiti è ritrovare i gol della punta Shpendi, in rete solo una volta in questo 2025.
Le probabili formazioniMandelli dovrebbe schierare in campo il suo solito 3-4-2-1 con Gagno a difendere i pali della squadra di casa. Difesa composta da Caldara, in sostituzione dello squalificato Magnino, Zaro e Cauz. A centrocampo gli esterni Di Pardo e Cotali saranno affiancati dal duo Gerli-Santoro. Alle spalle di Pedro Mendes, che dovrebbe essere preferito a Gliozzi, spazio a Palumbo e Caso.
Mignani potrebbe mettersi in campo quasi a specchio con un 3-4-1-2, puntando sulla doppia punta. Davanti a Klinsmann, confermato in porta, saranno schierati Ciofi, Prestia e Mangraviti. Novità a centrocampo rispetto all'ultima giornata con Adamo e Bastoni affiancati ai confermati Saric e Celia. Sulla trequarti Tavsan proverà a supportare la coppia Antonucci-Shpendi.
MODENA (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Caso; Mendes. Allenatore: Paolo Mandelli.
CESENA (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Saric, Celia; Tavsan; Antonucci, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.
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Modena-Cesena, dove vedere la partita in diretta tv e streamingIl derby in programma lunedì sera alle 17:30 sarà visibile come per tutta la Serie B su Dazn in diretta tv e in streaming sull'app. La telecronaca sarà affidata a Orazio Accomando e sarà inoltre possibile seguire la partita con la FanZone, per interagire con statistiche, sondaggi e giochi.
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