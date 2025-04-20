Quest'anno il calcio italiano non si ferma neanche a Pasqua e Pasquetta e in Serie B la trentaquattresima giornata va a coincidere con un altro derby dell'Emilia-Romagna. Lunedì, alle 17:30, scenderanno in campo Modena e Cesena per una partita quasi decisiva per decidere chi può ancora sognare la Serie A. Divise da soli 3 punti, le due squadre occupano rispettivamente il decimo e nono posto, appena fuori dalla zona playoff che attualmente è occupata dal Bari con i suoi 44 punti (gli stessi del Cesena). Scopriamo tutte le ultime news della gara e dove vedere Modena-Cesena in tv e in streaming live.

Paolo Mandelli, allenatore del Modena ( Foto di Pier Marco Tacca - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

Il momento delle due squadre

Il Modena di misternon ha alcuna intenzione di perdere due derby consecutivi dopo l'1-3 casalingo della settimana scorsa contro il Sassuolo. La squadra di casa vuole tornare a convincere dopo le due brillanti vittorie contro Catanzaro e Pisa per rimanere agganciata alla zona playoff, allontanatasi di un solo punto rispetto alla scorsa giornata. Per i canarini sarà necessario che, entrambi in gol in due delle ultime tre partite, diano continuità alle loro ultime buone prestazioni.

Il Cesena non arriva benissimo allo scontro diretto. Con 0 vittorie nelle ultime 5 partite, gli uomini di Mignani hanno iniziato a perdere sempre più quota in classifica fino a uscire dalla zona playoff proprio la settimana scorsa. Per sognare la Serie A diventa così necessario invertire la rotta al più presto possibile e una vittoria nel derby potrebbe dare quella scossa che serve ai bianconeri. Fondamentale per gli ospiti è ritrovare i gol della punta Shpendi, in rete solo una volta in questo 2025.

Michele Mignani, allenatore del Cesena (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Le probabili formazioni

Mandelli dovrebbe schierare in campo il suo solitocona difendere i pali della squadra di casa. Difesa composta da, in sostituzione dello squalificato Magnino,. A centrocampo gli esternisaranno affiancati dal duo. Alle spalle di, che dovrebbe essere preferito a Gliozzi, spazio a

Mignani potrebbe mettersi in campo quasi a specchio con un 3-4-1-2, puntando sulla doppia punta. Davanti a Klinsmann, confermato in porta, saranno schierati Ciofi, Prestia e Mangraviti. Novità a centrocampo rispetto all'ultima giornata con Adamo e Bastoni affiancati ai confermati Saric e Celia. Sulla trequarti Tavsan proverà a supportare la coppia Antonucci-Shpendi.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Caso; Mendes. Allenatore: Paolo Mandelli.

CESENA (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Saric, Celia; Tavsan; Antonucci, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.

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Modena-Cesena, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il derby in programma lunedì sera alle 17:30 sarà visibile come per tutta la Serie B suin diretta tv e in streaming sull'app. La telecronaca sarà affidata a Orazio Accomando e sarà inoltre possibile seguire la partita con la FanZone, per interagire con statistiche, sondaggi e giochi.