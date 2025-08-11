Monza-Inter, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming live

La scorsa stagione, il Monza ha chiuso all' ultimo posto in Serie A conoscendo, per la prima volta, il sapore della retrocessione in Serie B . In questi mesi, la squadra allenata da Paolo Bianco ha cambiato proprietà, passata ad un fondo americano . Fino ad oggi, i brianzoli hanno giocato e vinto diverse amichevoli contro squadre di livello inferiore, ma hanno perso l'ultima contro l' Atalanta di Ivan Juric . Quella contro i nerazzurri sarà l'ultimo test prima del match di Coppa Italia di domenica 17 contro il Frosinone .

L'Inter ha chiuso la scorsa stagione con zero titoli sia a livello nazionale che internazionale. Prima del Mondiale per Club, dal quale è uscito agli ottavi per mano del Fluminense, i nerazzurri hanno cambiato allenatore: addio a Simone Inzaghi, andato all'Al-Hilal, e dentro Christian Chivu, arrivato dal Parma. Dopo due amichevoli vinte contro Inter U23 e Monaco, quella contro i brianzoli sarà il terzo test dei nerazzurri, che il 16 affronteranno l'Olympiakos. Lunedì 25, invece, l'Inter giocherà la prima in A contro il Torino.