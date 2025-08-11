derbyderbyderby calcio italiano Monza-Inter, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming live

Amichevole

Monza-Inter, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming live

Monza-Inter, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming live - immagine 1
Altro test pre-campionato per entrambe le squadre, che si preparano ad iniziare una nuova stagione calcistica
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Ecco tutte le informazioni sul dove vedere l'amichevole pre-campionato tra il Monza e l'Inter. Il derby lombardo si giocherà domani sera alle ore 21:00 presso l'U-Power Stadium.

Come arrivano le due squadre alla partita

Monza-Inter, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming live- immagine 2
Milano, Italia - 8 marzo 2025: Keita Balde durante la partita di Serie A contro l'Inter. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)
—  

La scorsa stagione, il Monza ha chiuso all'ultimo posto in Serie A conoscendo, per la prima volta, il sapore della retrocessione in Serie B. In questi mesi, la squadra allenata da Paolo Bianco ha cambiato proprietà, passata ad un fondo americano. Fino ad oggi, i brianzoli hanno giocato e vinto diverse amichevoli contro squadre di livello inferiore, ma hanno perso l'ultima contro l'Atalanta di Ivan Juric. Quella contro i nerazzurri sarà l'ultimo test prima del match di Coppa Italia di domenica 17 contro il Frosinone.

Monza-Inter, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming live- immagine 3
Monaco - 8 agosto 2025: Lautaro Martinez durante l'amichevole contro il Monaco. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

L'Inter ha chiuso la scorsa stagione con zero titoli sia a livello nazionale che internazionale. Prima del Mondiale per Club, dal quale è uscito agli ottavi per mano del Fluminense, i nerazzurri hanno cambiato allenatore: addio a Simone Inzaghi, andato all'Al-Hilal, e dentro Christian Chivu, arrivato dal Parma. Dopo due amichevoli vinte contro Inter U23 e Monaco, quella contro i brianzoli sarà il terzo test dei nerazzurri, che il 16 affronteranno l'Olympiakos. Lunedì 25, invece, l'Inter giocherà la prima in A contro il Torino.

Probabili formazioni

—  

Bianco potrebbe far giocare la formazione titolare in vista del match di Coppa Italia, mentre Chivu potrebbe schierare un mix tra titolari e panchinari, mettendo in attacco la coppia Pio Esposito e Bonny.

MONZA(3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Birindelli; Colpani, Caprari; Keita. All. Bianco

INTER(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zalewski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny. All. Chivu

Monza-Inter, dove vedere il derby amichevole

—  

Il derby amichevole tra brianzoli e nerazzurri sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sul sito della stessa emittente televisiva i tifosi potranno vedere la partita in streaming.

Monza-Inter, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming live- immagine 4
Milano, Italia - 8 marzo 2025: Lautaro Martinez tira durante la partita contro il Monza. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)
Leggi i
commenti
Calcio italiano: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA