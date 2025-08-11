Ecco tutte le informazioni sul dove vedere l'amichevole pre-campionato tra il Monza e l'Inter. Il derby lombardo si giocherà domani sera alle ore 21:00 presso l'U-Power Stadium.
Amichevole
Monza-Inter, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming live
Come arrivano le due squadre alla partita
La scorsa stagione, il Monza ha chiuso all'ultimo posto in Serie A conoscendo, per la prima volta, il sapore della retrocessione in Serie B. In questi mesi, la squadra allenata da Paolo Bianco ha cambiato proprietà, passata ad un fondo americano. Fino ad oggi, i brianzoli hanno giocato e vinto diverse amichevoli contro squadre di livello inferiore, ma hanno perso l'ultima contro l'Atalanta di Ivan Juric. Quella contro i nerazzurri sarà l'ultimo test prima del match di Coppa Italia di domenica 17 contro il Frosinone.
L'Inter ha chiuso la scorsa stagione con zero titoli sia a livello nazionale che internazionale. Prima del Mondiale per Club, dal quale è uscito agli ottavi per mano del Fluminense, i nerazzurri hanno cambiato allenatore: addio a Simone Inzaghi, andato all'Al-Hilal, e dentro Christian Chivu, arrivato dal Parma. Dopo due amichevoli vinte contro Inter U23 e Monaco, quella contro i brianzoli sarà il terzo test dei nerazzurri, che il 16 affronteranno l'Olympiakos. Lunedì 25, invece, l'Inter giocherà la prima in A contro il Torino.
Probabili formazioni—
Bianco potrebbe far giocare la formazione titolare in vista del match di Coppa Italia, mentre Chivu potrebbe schierare un mix tra titolari e panchinari, mettendo in attacco la coppia Pio Esposito e Bonny.
MONZA(3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Birindelli; Colpani, Caprari; Keita. All. Bianco
INTER(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zalewski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny. All. Chivu
Monza-Inter, dove vedere il derby amichevole—
Il derby amichevole tra brianzoli e nerazzurri sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sul sito della stessa emittente televisiva i tifosi potranno vedere la partita in streaming.
