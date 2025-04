Futuro:"Adesso non lo so, sono ultimo in classifica. Oggi è tutto diverso, più difficile. Quando ero giocatore, una sconfitta, la prendevo in modo diverso, oggi da allenatore è più complesso. Devo fare analisi più lunghe rispetto a quando ero calciatore e non è sempre facile. Io sono stato abituato ad aiutare l'allenatore, a volte avere dei giocatori seri è utile per stringere lo spogliatoio. Io l'ho fatto con Ancelotti e ancora oggi mi ringrazia. Con il mio Monza non mi posso lamentare, perché ho la fortuna di contare su dei ragazzi seri che mi aiutano e lottano con me ogni giorno".