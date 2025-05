Monza, Nesta: “Sono deluso da questa stagione. Vogliamo superare i 20 punti”

Il tecnico dei brianzoli ha poi aggiunto: "Ci terrei molto a vincere l'ultima partita in casa"

Federico Grimaldi 17 maggio - 12:19

Ultima partita casalinga della stagione per il Monza, già matematicamente retrocesso in Serie B da alcune settimane, ma deciso a salutare i propri tifosi nel miglior modo possibile. Dopo la vittoria ottenuta nell'ultimo turno in trasferta contro l'Udinese, l'obiettivo ora è conquistare altri punti anche contro l'Empoli. Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore Alessandro Nestaha analizzato la sfida e le sue aspettative per questo congedo.

#Monza, #Nesta: “Sono molto deluso da questa stagione, ma ci terrei a vincere contro l’#Empoli” https://t.co/jqtv1ztsFB

Monza, Nesta: "A fine anno ognuno farà le sue valutazioni" — Le parole di Nesta prima della partita contro l'Empoli: "Mi piacerebbe molto vincere contro l'Empoli, anche perché non abbiamo ancora conquistato un successo in casa. Sarebbe davvero importante. Noi ormai non abbiamo nulla da perdere, e in trasferta contro l'Udinese il Monza ha fatto la sua partita. Gli avversari, giustamente, avranno molta motivazione, ma più punti otteniamo, meglio sarà per noi. Il nostro obiettivo è superare la soglia dei 20 punti."

Sulla stagione: “Io personalmente sono molto deluso da questa stagione. Siamo arrivati ultimi e il senso di responsabilità ci fa star male. A fine anno ognuno farà le sue valutazioni e prenderà la propria strada. I calciatori si sono sempre comportati bene, il problema è che purtroppo non siamo riusciti sempre a dare il massimo. Magari saremmo retrocessi lo stesso, questo non lo so. Sul campionato di B della prossima stagione? Sono rimasti in scadenza 10-15 giocatori, quindi chi può sapere come sarà la squadra dell'anno prossimo? Penso non lo sappia nessuno. La B è un campionato difficile, è una grande trappola. Chi ha speso 30 milioni magari retrocede. Bisogna conoscerla molto bene. Per esempio l’Empoli quando va giù si comporta sempre molto bene.”

Un aggettivo per il suo Monza: “Paziente. Fosse successo da altre parti sarebbe stato diverso. Auguro a qualsiasi allenatore di venire qui in questo club, ce ne sono pochi di posti così. Dove sarò l’anno prossimo? Andiamo avanti, lo dirò alla prossima conferenza stampa.”

Sugli infortunati: “Rientra Dany Mota ma anche Luca Caldirola, seppure a mezzo servizio. Forson invece è out, insieme a tutti gli altri. Pessina? Si allena qui vicino e non so che farà l’anno prossimo. Ognuno farà le proprie valutazioni.”