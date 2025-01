Juventus, Motta: “Si vince con i dettagli. Tomori? Non parlo di altre squadre”

La Juventus vuole scrollarsi di dosso questa pareggite che ormai la accompagna da inizio stagione. Per i bianconeri non c'è migliore occasione per farlo se non in semifinale di Supercoppa Italiana. A Riad l'avversario sarà un Milan che ha cambiato guida tecnica con Sergio Conçeicao al posto di Paulo Fonseca. Un match speciale tra l'allenatore rossonero e suo figlio Francisco in un teatro diverso come lo stadio Re Saud in Arabia Saudita. Thiago Motta ha parlato alla vigilia di questa sfida di tutte le insidie che la Juventus potrebbe trovarsi difronte.